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Hangi hakemlerin üstü çizildi? İşte Süper Lig'de görev alamayacak hakemler

Son dakika spor haberleri | Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından dün yapılan açıklamada VAR'da ve maçlarda görev alan bazı hakemlerin ikinci bir değerlendirmeye kadar Süper Lig'de müsabaka yönetemeyeceği açıklanmıştı. MHK'nın kızağa çektiği hakemlerin isimleri ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 23.04.2023 14:48 Güncelleme Tarihi: 23.04.2023 14:50
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Hangi hakemlerin üstü çizildi? İşte Süper Lig’de görev alamayacak hakemler

Merkez Hakem Kurulu (MHK), ikinci bir değerlendirmeye kadar bazı hakem ve VAR hakemlerine ikinci bir değerlendirmeye kadar görev verilmeyeceğini açıkladı.

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Hangi hakemlerin üstü çizildi? İşte Süper Lig’de görev alamayacak hakemler

Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
Son hafta müsabakaları için yapılan teknik değerlendirme ve VAR kayıtları incelemesi sonucunda; ikinci bir değerlendirmeye kadar bazı hakem ve VAR hakemlerine görev verilmemesi yönünde karar alınmıştır.

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Hangi hakemlerin üstü çizildi? İşte Süper Lig’de görev alamayacak hakemler

Bu süre içerisinde hakemlerimiz teknik ve mental olarak müsabaka alacak gibi hazırlıklarına devam edecektir. Makul bir dinlenme süresinin ardından yeniden değerlendirme yapılacaktır.

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Hangi hakemlerin üstü çizildi? İşte Süper Lig’de görev alamayacak hakemler

Hakemlerin de bir insan olduğu, hata yapabileceklerini bilmekle beraber, tüm çabamız hakemlerimizin müsabaka neticesine veya oyunun akışına tesir edecek büyük hatalar yapmamaları içindir.

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Hangi hakemlerin üstü çizildi? İşte Süper Lig’de görev alamayacak hakemler

4 HAKEM KIZAĞA ÇEKİLDİ
Bu arada kızağa çekilen hakemlerin isimleri netleşti. İşte Hürriyet'te yer alan habere göre o isimler...