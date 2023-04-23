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Hangi hakemlerin üstü çizildi? İşte Süper Lig'de görev alamayacak hakemler
Son dakika spor haberleri | Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından dün yapılan açıklamada VAR'da ve maçlarda görev alan bazı hakemlerin ikinci bir değerlendirmeye kadar Süper Lig'de müsabaka yönetemeyeceği açıklanmıştı. MHK'nın kızağa çektiği hakemlerin isimleri ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 23.04.2023 14:48Güncelleme Tarihi: 23.04.2023 14:50