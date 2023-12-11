11 Aralık 2023, Pazartesi
Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi kararı! İşte Galatasaray'ın Kopenhag maçı muhtemel 11'i
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda son maça çıkıyor. Deplasmanda Kopenhag'ın konuğu olacak sarı-kırmızılı temsilcimiz kazanması durumunda diğer maçın skoruna bakmaksızın son 16'ya adını yazdıracak. Zorlu karşılaşma öncesi Davinson Sanchez'den gelen iyi haberle moraller yükselirken, teknik direktör Okan Buruk'un da kafasındaki 11'i netleştirdiği öğrenildi. İşte Galatasaray'ın Kopenhag maçı muhtemel 11'i...
Giriş Tarihi: 11.12.2023 15:08 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023 15:14
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