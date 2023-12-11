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Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi kararı! İşte Galatasaray'ın Kopenhag maçı muhtemel 11'i

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda son maça çıkıyor. Deplasmanda Kopenhag'ın konuğu olacak sarı-kırmızılı temsilcimiz kazanması durumunda diğer maçın skoruna bakmaksızın son 16'ya adını yazdıracak. Zorlu karşılaşma öncesi Davinson Sanchez'den gelen iyi haberle moraller yükselirken, teknik direktör Okan Buruk'un da kafasındaki 11'i netleştirdiği öğrenildi. İşte Galatasaray'ın Kopenhag maçı muhtemel 11'i...

Giriş Tarihi: 11.12.2023 15:08 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023 15:14
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Okan Buruk’tan Şampiyonlar Ligi kararı! İşte Galatasaray’ın Kopenhag maçı muhtemel 11’i

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında yarın Danimarka'nın Kopenhag ekibine konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 314. mücadelesine çıkacak.

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Okan Buruk’tan Şampiyonlar Ligi kararı! İşte Galatasaray’ın Kopenhag maçı muhtemel 11’i

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 313 müsabakanın 112'sinden galibiyetle ayrıldı. 117 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 84 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 423 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 465 gole engel olamadı.

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Okan Buruk’tan Şampiyonlar Ligi kararı! İşte Galatasaray’ın Kopenhag maçı muhtemel 11’i

SON 23 AVRUPA MAÇINDA 3 KEZ KAYBETTİ
Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 23 müsabakada sadece 3 kez yenildi.

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Okan Buruk’tan Şampiyonlar Ligi kararı! İşte Galatasaray’ın Kopenhag maçı muhtemel 11’i

2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Hollanda temsilcisi PSV'ye sahasında 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 12'si UEFA Avrupa Ligi, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi, 5'i de "Devler Ligi" grup karşılaşması olmak üzere toplam 23 maça çıktı.

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Okan Buruk’tan Şampiyonlar Ligi kararı! İşte Galatasaray’ın Kopenhag maçı muhtemel 11’i

Galatasaray, bu süreçte 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.