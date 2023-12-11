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Galatasaray nasıl tur atlar? İşte Kopenhag maçı öncesi Şampiyonlar Ligi'nde ihtimaller

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de son 16 turu için Kopenhag deplasmanında maça çıkacak. Devler Ligi'nde bir üst turda yoluna devam etmek isteyen sarı-kırmızılı ekibin tur ihtimaliyle ilgili araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki Galatasaray bir üst tura nasıl yükselir? İşte ihtimaller...

Giriş Tarihi: 11.12.2023 16:06 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023 16:08
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Galatasaray nasıl tur atlar? İşte Kopenhag maçı öncesi Şampiyonlar Ligi’nde ihtimaller

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki son maçına çıkıyor.

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Galatasaray nasıl tur atlar? İşte Kopenhag maçı öncesi Şampiyonlar Ligi’nde ihtimaller

Sarı-kırmızılılar, 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazandığı Parken Stadyumu'nda Kopenhag'a konuk olacak.

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Galatasaray nasıl tur atlar? İşte Kopenhag maçı öncesi Şampiyonlar Ligi’nde ihtimaller

12 Aralık Salı günü TSİ 23.00'te oynanacak karşılaşma EXXEN'den canlı yayınlanacak.

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Galatasaray nasıl tur atlar? İşte Kopenhag maçı öncesi Şampiyonlar Ligi’nde ihtimaller

A Grubu'nda 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan Galatasaray, topladığı 5 puanla 3. sırada yer alıyor.

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Galatasaray nasıl tur atlar? İşte Kopenhag maçı öncesi Şampiyonlar Ligi’nde ihtimaller

Sarı-kırmızılılarla aynı puana sahip Kopenhag ise averaj farkıyla 2. sırada bulunuyor.