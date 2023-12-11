11 Aralık 2023, Pazartesi
Galatasaray nasıl tur atlar? İşte Kopenhag maçı öncesi Şampiyonlar Ligi'nde ihtimaller
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de son 16 turu için Kopenhag deplasmanında maça çıkacak. Devler Ligi'nde bir üst turda yoluna devam etmek isteyen sarı-kırmızılı ekibin tur ihtimaliyle ilgili araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki Galatasaray bir üst tura nasıl yükselir? İşte ihtimaller...
Giriş Tarihi: 11.12.2023 16:06 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023 16:08
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