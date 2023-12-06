Galatasaray'da 3 ayrılık 3 takviye | Sarı kırmızılı takımda hareketli günler

Galatasaray'da gözler devre arası transfer dönemine dönmüş durumda. Geldiği günden beri beklentilerin altında kalan NDombele ile yollar kesin olarak ayrılacak. İspanyol bek Angelino'nun zorunlu satın alma opsiyonunu devreye sokmak istemeyen sarı kırmızılı yönetim, Leipzing ile temas halinde. Son olarak savunmadaki yerini kaybeden Nelsson ise ayrılmak istediğini kulübe bildirdi. Okan Buruk'un raporu doğrultusunda Galatasaray, 3 ayrılığın yerini işte bu 3 yeni oyuncu ile dolduracak.

Giriş Tarihi: 06.12.2023 09:17 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023 09:19 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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