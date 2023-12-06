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Galatasaray'da 3 ayrılık 3 takviye | Sarı kırmızılı takımda hareketli günler

Galatasaray'da gözler devre arası transfer dönemine dönmüş durumda. Geldiği günden beri beklentilerin altında kalan NDombele ile yollar kesin olarak ayrılacak. İspanyol bek Angelino'nun zorunlu satın alma opsiyonunu devreye sokmak istemeyen sarı kırmızılı yönetim, Leipzing ile temas halinde. Son olarak savunmadaki yerini kaybeden Nelsson ise ayrılmak istediğini kulübe bildirdi. Okan Buruk'un raporu doğrultusunda Galatasaray, 3 ayrılığın yerini işte bu 3 yeni oyuncu ile dolduracak.

Giriş Tarihi: 06.12.2023 09:17 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023 09:19
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Galatasaray’da 3 ayrılık 3 takviye | Sarı kırmızılı takımda hareketli günler

YOL HARİTASI BELLİ OLDU
Galatasaray'da kış transfer çalışmaları resmen başladı. Teknik direktör Okan Buruk'la yönetimin yaptığı son transfer zirvesinde, ocak ayındaki yol haritası da belirlenmiş oldu

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray’da 3 ayrılık 3 takviye | Sarı kırmızılı takımda hareketli günler

GENİŞ ÇAPLI OPERASYON
Hem ligde hem de Avrupa'da başarı hedefiyle yola devam eden Sarı-Kırmızılılar, geniş çaplı bir operasyon yapmaya hazırlanıyor. Takımın kritik bölgelerini nokta atışı hamlelerle güçlendirmeye karar veren Galatasaray'da, 3 isim ön plana çıkmış durumda.

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Galatasaray’da 3 ayrılık 3 takviye | Sarı kırmızılı takımda hareketli günler

3 BÖLGEYE TRANSFER
Sarı-Kırmızılı kulübün öncelik verdiği pozisyonlar sol bek, orta saha ve stoper hattı olacak.

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Galatasaray’da 3 ayrılık 3 takviye | Sarı kırmızılı takımda hareketli günler

MADDE AKTİF OLSUN İSTEMİYORLAR
Sezon başında Leipzig'den kiralanan İspanyol sol bek Angelino'dan memnun olmayan Sarı-Kırmızılılar, 20 maç oynaması durumunda devreye girecek olan zorunlu satın alma maddesini aktif etmek istemiyor.

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Galatasaray’da 3 ayrılık 3 takviye | Sarı kırmızılı takımda hareketli günler

SCOUT EKİBİ ÖNERDİ, TEKNİK HEYET ÇOK BEĞENDİ
Bu nedenle 26 yaşındaki futbolcunun son maçı, Şampiyonlar Ligi'ndeki Kopenhag sınavı olacak gibi görünüyor. Onun yerine scout ekibinin önerdiği, teknik heyetin çok beğendiği 21 yaşındaki Fransız sol bek Bradley Locko için girişimler başladı.