Fenerbahçe’ye öyle bir isim geliyor ki! 40 milyon euroluk dünya yıldızı! Böylesine daha önce rast gelinmedi

Fenerbahçe'ye öyle bir isim geliyor ki... Süper Lig ve Avrupa kupalarında başarılı bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de yaşanan sakatlıklar ve son iki maçtaki mağlubiyetler, sarı-lacivertli takımı devre arasında transfer piyasasına yönlendirdi. Kulüp yönetimi, takımın eksik bölgelerini güçlendirmek ve kadroyu güçlendirmek amacıyla ocak ayında 4 transfer yapma kararı aldı. Yönetimin flaş bir hamleyle peşine düştüğü yıldız futbolcu, 40 milyon Euro'luk bir transfer bedeliyle dikkat çekiyor. İşte, FB son dakika transfer haberleri...