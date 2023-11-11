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Fenerbahçe’ye öyle bir isim geliyor ki! 40 milyon euroluk dünya yıldızı! Böylesine daha önce rast gelinmedi

Fenerbahçe'ye öyle bir isim geliyor ki... Süper Lig ve Avrupa kupalarında başarılı bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de yaşanan sakatlıklar ve son iki maçtaki mağlubiyetler, sarı-lacivertli takımı devre arasında transfer piyasasına yönlendirdi. Kulüp yönetimi, takımın eksik bölgelerini güçlendirmek ve kadroyu güçlendirmek amacıyla ocak ayında 4 transfer yapma kararı aldı. Yönetimin flaş bir hamleyle peşine düştüğü yıldız futbolcu, 40 milyon Euro'luk bir transfer bedeliyle dikkat çekiyor. İşte, FB son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 11.11.2023 11:17 Güncelleme Tarihi: 11.11.2023 11:17
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Fenerbahçe’ye öyle bir isim geliyor ki! 40 milyon euroluk dünya yıldızı! Böylesine daha önce rast gelinmedi

Süper Lig'de sezonun başında önemli bir çıkış yakalayan Fenerbahçe, son iki maçında aldığı yenilgilerle sarsıldı. Bu olumsuz sonuçların ardından sarı-lacivertli ekipte transfer gelişmeleri yaşanıyor.

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Fenerbahçe’ye öyle bir isim geliyor ki! 40 milyon euroluk dünya yıldızı! Böylesine daha önce rast gelinmedi

Süper Lig'de sezona oldukça iyi bir başlangıç yapan ancak son iki maçta yaşadığı yenilgilerle sarsılan Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-lacivertli ekip, mevcut kadrosunu güçlendirmek ve takımın performansını artırmak amacıyla flaş transfer gelişmelerine imza atmaya hazırlanıyor.

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Fenerbahçe’ye öyle bir isim geliyor ki! 40 milyon euroluk dünya yıldızı! Böylesine daha önce rast gelinmedi

İsmail Kartal yönetiminde bu sezon 20 resmi maça çıkan Kanarya, her maçta gol atmayı başarırken, 21. karşılaşmada Ludogorets filelerini havalandıramadı..

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Fenerbahçe’ye öyle bir isim geliyor ki! 40 milyon euroluk dünya yıldızı! Böylesine daha önce rast gelinmedi

Ligde oynadığı derbi maçında ise Trabzonspor'a 3-2 kaybeden Fenerbahçe, zirvedeki yerini Galatasaray'a kaptırmıştı..

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Fenerbahçe’ye öyle bir isim geliyor ki! 40 milyon euroluk dünya yıldızı! Böylesine daha önce rast gelinmedi

Sarı lacivertlilerde son 2 maçta yaşanan kayıplar moral bozdu. Ayrıca üst üste yaşanan sakatlıklar da teknik direktör İsmail Kartal'ın elini kolunu bağladı..