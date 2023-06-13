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Okan Buruk'tan Icardi açıklaması: Para için Suudi Arabistan'a gidecek biri değil

Galatasaray'ın başarılı Teknik Direktörü Okan Buruk, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Buruk, sarı-kırmızılı takımdaki geleceği merak edilen Mauro Icardi için de "Mauro Icardi için yaşayacağı yer de çok önemli. Para için Suudi Arabistan'a gidecek biri değil." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 13.06.2023 22:11 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023 22:20
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Okan Buruk’tan Icardi açıklaması: Para için Suudi Arabistan’a gidecek biri değil

Galatasaray'ın şampiyon hocası Okan Buruk, bir televizyon kanalında katıldığı programda önemli açıklamalarda bulundu. Buruk, Mauro Icardi'nin geleceğine dair fikrini paylaştı.

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Okan Buruk’tan Icardi açıklaması: Para için Suudi Arabistan’a gidecek biri değil

İşte Okan Buruk'un açıklamaları...

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Okan Buruk’tan Icardi açıklaması: Para için Suudi Arabistan’a gidecek biri değil

"Icardi kalacak mı, biz de merak ediyoruz. Önce kendi karar verecek. Sonra kulübü karar verecek. PSG satacak mı, ne kadar isteyecek. Ailesi var. Birçok farklı şey var. Yakın zamanda belli olur diye düşünüyorum.

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Okan Buruk’tan Icardi açıklaması: Para için Suudi Arabistan’a gidecek biri değil

İçimi rahatlatan, kulübümüzün Icardi için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olması. Galatasaray Kulübü, üzerine ne düşerse onu yapacak. Bir de Icardi burayı seviyor."

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Okan Buruk’tan Icardi açıklaması: Para için Suudi Arabistan’a gidecek biri değil

"Arabistan tabii ki, bu sene için korkulu rüya. Hangi oyuncuya gitseniz, Arabistan'dan teklif var, orayı bekliyoruz falan var.