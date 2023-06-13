13 Haziran 2023, Salı
Okan Buruk'tan Icardi açıklaması: Para için Suudi Arabistan'a gidecek biri değil
Galatasaray'ın başarılı Teknik Direktörü Okan Buruk, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Buruk, sarı-kırmızılı takımdaki geleceği merak edilen Mauro Icardi için de "Mauro Icardi için yaşayacağı yer de çok önemli. Para için Suudi Arabistan'a gidecek biri değil." ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 13.06.2023 22:11 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023 22:20
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