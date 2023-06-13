Fenerbahçe ile Jorge Jesus arasında ipler böyle koptu! Ayrılık talebi kimden geldi?

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'i 2-0'la geçerek kupanın sahibi oldu. Maçın ardından Portekizli teknik adam Jorge Jesus, sarı-lacivertli ekiple sözleşme yenilemeyeceğini belirtti ve ayrıldığını açıkladı. Ancak ayrılık talebinin Jesus'tan gelmediği öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.06.2023 10:10 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023 10:10 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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