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Fenerbahçe ile Jorge Jesus arasında ipler böyle koptu! Ayrılık talebi kimden geldi?

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'i 2-0'la geçerek kupanın sahibi oldu. Maçın ardından Portekizli teknik adam Jorge Jesus, sarı-lacivertli ekiple sözleşme yenilemeyeceğini belirtti ve ayrıldığını açıkladı. Ancak ayrılık talebinin Jesus'tan gelmediği öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.06.2023 10:10 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023 10:10
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Fenerbahçe ile Jorge Jesus arasında ipler böyle koptu! Ayrılık talebi kimden geldi?

Fenerbahçe'de büyük umutlarla başlayan Jorge Jesus dönemi sona erdi.

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Fenerbahçe ile Jorge Jesus arasında ipler böyle koptu! Ayrılık talebi kimden geldi?

Tecrübeli çalıştırıcı kupa zaferiyle sonuçlanan Başakşehir maçının ardından ayrılık kararını açıkladı.

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Fenerbahçe ile Jorge Jesus arasında ipler böyle koptu! Ayrılık talebi kimden geldi?

Portekizli hocayı bu sürece saha sonuçlarından çok, saha dışında yaşananlar götürdü.

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Fenerbahçe ile Jorge Jesus arasında ipler böyle koptu! Ayrılık talebi kimden geldi?

ŞİKAYETLER GİDEREK ARTTI
Başkan Ali Koç 2 ay önce Jesus'la devam etmeyi ciddi şekilde düşündü ve yeni sözleşme teklifinde bulundu.

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Fenerbahçe ile Jorge Jesus arasında ipler böyle koptu! Ayrılık talebi kimden geldi?

Ancak sanıldığı gibi kararından şampiyonluğun kaçması nedeniyle vazgeçmedi.