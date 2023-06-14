Fenerbahçe aradığı golcüyü sonunda buldu

Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada bitiren ancak Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...Gelecek sezon lig şampiyonluğunu da kazanmak isteyen sarı lacivertliler, çalışmalarına hız kazandırdı. Önümüzdeki sezon için güçlü bir kadro kurmayı planlayan Kanarya, Kent transferi sonrası bomba bir isim için harekete geçti. Fenerbahçe, Edin Dzeko'yu transfer ederek büyük sükse yaratmak isterken, yıldız isme vereceği rakam da belli oldu.

Giriş Tarihi: 14.06.2023 09:34 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 09:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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