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Fenerbahçe aradığı golcüyü sonunda buldu

Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada bitiren ancak Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...Gelecek sezon lig şampiyonluğunu da kazanmak isteyen sarı lacivertliler, çalışmalarına hız kazandırdı. Önümüzdeki sezon için güçlü bir kadro kurmayı planlayan Kanarya, Kent transferi sonrası bomba bir isim için harekete geçti. Fenerbahçe, Edin Dzeko'yu transfer ederek büyük sükse yaratmak isterken, yıldız isme vereceği rakam da belli oldu.

Giriş Tarihi: 14.06.2023 09:34 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 09:35
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Fenerbahçe aradığı golcüyü sonunda buldu
Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada bitiren ancak Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor...
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fenerbahçe aradığı golcüyü sonunda buldu
Gelecek sezon lig şampiyonluğunu da kazanmak isteyen sarı lacivertliler, çalışmalarına hız kazandırdı.
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Fenerbahçe aradığı golcüyü sonunda buldu
Önümüzdeki sezon için güçlü bir kadro kurmayı planlayan Kanarya, Kent transferi sonrası bomba bir isim için harekete geçti.
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Fenerbahçe aradığı golcüyü sonunda buldu
Fenerbahçe, dünya yıldızını transfer ederek büyük sükse yaratmak isterken, yıldız isme vereceği rakam da belli oldu. İşte tüm detaylar...
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Fenerbahçe aradığı golcüyü sonunda buldu

YENİ HOCA ARANIYOR

Teknik direktör Jorge Jesus ile yollarını ayıran Fenerbahçe, yeni hocasını aramaya devam ediyor.