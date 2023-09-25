25 Eylül 2023, Pazartesi
Okan Buruk'tan flaş karar! 4 kişi değişiyor | İşte Galatasaray'ın İstanbulspor maçı muhtemel 11'i
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de deplasmanda Başakşehir'i de devirerek galibiyet serisini 4 maça taşıyan Galatasaray, erteleme maçında İstanbulspor'un konuğu olacak. Ligi bu yıl da şampiyon olarak tamamlamak isteyen sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk'un Başakşehir maçının 11'inde görev alan 4 futbolcuyu değiştirmeye hazırlandığı öğrenildi. İşte Galatasaray'ın İstanbulspor maçı muhtemel 11'i...
Giriş Tarihi: 25.09.2023 15:09 Güncelleme Tarihi: 25.09.2023 15:13
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