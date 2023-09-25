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Haberler Galeri Okan Buruk'tan flaş karar! 4 kişi değişiyor | İşte Galatasaray'ın İstanbulspor maçı muhtemel 11'i

Okan Buruk'tan flaş karar! 4 kişi değişiyor | İşte Galatasaray'ın İstanbulspor maçı muhtemel 11'i

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de deplasmanda Başakşehir'i de devirerek galibiyet serisini 4 maça taşıyan Galatasaray, erteleme maçında İstanbulspor'un konuğu olacak. Ligi bu yıl da şampiyon olarak tamamlamak isteyen sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk'un Başakşehir maçının 11'inde görev alan 4 futbolcuyu değiştirmeye hazırlandığı öğrenildi. İşte Galatasaray'ın İstanbulspor maçı muhtemel 11'i...

Giriş Tarihi: 25.09.2023 15:09 Güncelleme Tarihi: 25.09.2023 15:13
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Okan Buruk’tan flaş karar! 4 kişi değişiyor | İşte Galatasaray’ın İstanbulspor maçı muhtemel 11’i

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.

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Okan Buruk’tan flaş karar! 4 kişi değişiyor | İşte Galatasaray’ın İstanbulspor maçı muhtemel 11’i

Sarı-kırmızılılar 3 puanı hanesine yazdırarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmak istiyor.

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Okan Buruk’tan flaş karar! 4 kişi değişiyor | İşte Galatasaray’ın İstanbulspor maçı muhtemel 11’i

İlk maçtan berqaberlikle ayrılan Cimbom, son 4 maçını kazanarak yenilmezlik serisini sürdürüyor.

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Okan Buruk’tan flaş karar! 4 kişi değişiyor | İşte Galatasaray’ın İstanbulspor maçı muhtemel 11’i

G.SARAY İSTANBULSPOR'A KARŞI ÜSTÜN
İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda Galatasaray'ın rakibine karşı açık ara üstünlüğü bulunuyor.

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Okan Buruk’tan flaş karar! 4 kişi değişiyor | İşte Galatasaray’ın İstanbulspor maçı muhtemel 11’i

Geride kalan 46 müsabakada Galatasaray 31, İstanbulspor 5 galibiyet aldı, 10 maç da berabere sonuçlandı.