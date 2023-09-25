Okan Buruk'tan flaş karar! 4 kişi değişiyor | İşte Galatasaray'ın İstanbulspor maçı muhtemel 11'i

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de deplasmanda Başakşehir'i de devirerek galibiyet serisini 4 maça taşıyan Galatasaray, erteleme maçında İstanbulspor'un konuğu olacak. Ligi bu yıl da şampiyon olarak tamamlamak isteyen sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk'un Başakşehir maçının 11'inde görev alan 4 futbolcuyu değiştirmeye hazırlandığı öğrenildi. İşte Galatasaray'ın İstanbulspor maçı muhtemel 11'i...