Hatayspor son dakikada attı tüyler ürperten Christian Atsu detayı ortaya çıktı!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor karşısında 2-0 geriye düşen Hatayspor, muhteşem bir geri yaparak sahadan 3-2 galip ayrıldı. Maçın ardından, 'Asrın Felaketi' olarak isimlendiren 2 büyük depremde hayatını kaybeden Hataysporlu futbolcu Christian Atsu ile ilgili tüyler ürperten tesadüf, ortaya çıktı. İşte detaylar…