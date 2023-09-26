26 Eylül 2023, Salı
Hatayspor son dakikada attı tüyler ürperten Christian Atsu detayı ortaya çıktı!
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor karşısında 2-0 geriye düşen Hatayspor, muhteşem bir geri yaparak sahadan 3-2 galip ayrıldı. Maçın ardından, 'Asrın Felaketi' olarak isimlendiren 2 büyük depremde hayatını kaybeden Hataysporlu futbolcu Christian Atsu ile ilgili tüyler ürperten tesadüf, ortaya çıktı. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 26.09.2023 00:21 Güncelleme Tarihi: 26.09.2023 00:53
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