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Hatayspor son dakikada attı tüyler ürperten Christian Atsu detayı ortaya çıktı!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor karşısında 2-0 geriye düşen Hatayspor, muhteşem bir geri yaparak sahadan 3-2 galip ayrıldı. Maçın ardından, 'Asrın Felaketi' olarak isimlendiren 2 büyük depremde hayatını kaybeden Hataysporlu futbolcu Christian Atsu ile ilgili tüyler ürperten tesadüf, ortaya çıktı. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 26.09.2023 00:21 Güncelleme Tarihi: 26.09.2023 00:53
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Hatayspor son dakikada attı tüyler ürperten Christian Atsu detayı ortaya çıktı!

Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti.

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Hatayspor son dakikada attı tüyler ürperten Christian Atsu detayı ortaya çıktı!

Yoluna namağlup devam eden ev sahibi ekip puanını 10'a çıkartıp 4. sıraya yükselirken, Nenad Bjelica ve öğrencileri 9 puanla 6. sırada kaldı.

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Hatayspor son dakikada attı tüyler ürperten Christian Atsu detayı ortaya çıktı!

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

44'üncü dakikada Onuacu'nun kafayla indirdiği topla ceza sahasında buluşan Visca, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve Trabzonspor 1-0 öne geçti.

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Hatayspor son dakikada attı tüyler ürperten Christian Atsu detayı ortaya çıktı!

62'nci dakikada Eren Elmalı'nın sol kanattan getirdiği topla ceza sahasında buluşan Onuachu'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve bordo-mavili ekip farkı 2'ye yükseltti.

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Hatayspor son dakikada attı tüyler ürperten Christian Atsu detayı ortaya çıktı!

72'nci dakikada ceza alanında seken topla buluşan Rivas'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve Hatayspor farkı 1'e indirdi.