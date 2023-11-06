06 Kasım 2023, Pazartesi
Okan Buruk'tan Fenerbahçe-Trabzonspor maçı sonrası olay sözler: Yenileceklerini söylemiştim
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in 11 haftası geride kalırken, namağlup Galatasaray Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a kaybetmesiyle liderliğe oturdu. Sarı-kırmızılı ekip ligde üst üste 10 maç kazanarak puanını 31'e yükseltti. Fenerbahçe'nin Trabzonspor mağlubiyeti sonrası öğrencileriyle bir toplantı yapan Buruk, çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 06.11.2023 13:06 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023 13:08
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