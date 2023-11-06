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Haberler Galeri Okan Buruk'tan Fenerbahçe-Trabzonspor maçı sonrası olay sözler: Yenileceklerini söylemiştim

Okan Buruk'tan Fenerbahçe-Trabzonspor maçı sonrası olay sözler: Yenileceklerini söylemiştim

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in 11 haftası geride kalırken, namağlup Galatasaray Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a kaybetmesiyle liderliğe oturdu. Sarı-kırmızılı ekip ligde üst üste 10 maç kazanarak puanını 31'e yükseltti. Fenerbahçe'nin Trabzonspor mağlubiyeti sonrası öğrencileriyle bir toplantı yapan Buruk, çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 06.11.2023 13:06 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023 13:08
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Okan Buruk’tan Fenerbahçe-Trabzonspor maçı sonrası olay sözler: Yenileceklerini söylemiştim

Trendyol Süper Lig'de heyecan 11. hafta maçlarıyla devam etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Okan Buruk’tan Fenerbahçe-Trabzonspor maçı sonrası olay sözler: Yenileceklerini söylemiştim

Ezeli rakibi Fenerbahçe ile zirve mücadelesini sürdüren Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti.

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Okan Buruk’tan Fenerbahçe-Trabzonspor maçı sonrası olay sözler: Yenileceklerini söylemiştim

Sarı-kırmızılılar rakibini Wilfried Zaha'nın golleriyle 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

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Okan Buruk’tan Fenerbahçe-Trabzonspor maçı sonrası olay sözler: Yenileceklerini söylemiştim

Kasımpaşa'nın Kenneth Omeruo ile bulduğu gol mağlubiyete engel olamadı.

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Okan Buruk’tan Fenerbahçe-Trabzonspor maçı sonrası olay sözler: Yenileceklerini söylemiştim

Galatasaray bu sonuçla puanını 31'e yükselterek zirveye yerleşti. Bu sezonki 3. yenilgisini alan Kasımpaşa ise 18 puanla 6. sırada yer aldı.