Galatasaray adeta define buldu! 83 milyon euroluk teklif verildi! Türk futbol tarihine geçecek!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e karşı üstün bir performans sergilemesine rağmen sahadan 1-3 mağlup ayrılması, dikkatleri yıldız oyuncularına çevirdi. Galatasaray'ın parlak futbolcuları, dünya devi kulüplerin dikkatini çekmiş durumda ve transfer pazarında büyük bir talep görüyor. Bu gelişme, Galatasaray'ın önemli gelir elde edeceği bir dönemi işaret ediyor.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 06.11.2023 14:23 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023 14:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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