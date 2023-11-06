06 Kasım 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Galatasaray adeta define buldu! 83 milyon euroluk teklif verildi! Türk futbol tarihine geçecek!

Galatasaray adeta define buldu! 83 milyon euroluk teklif verildi! Türk futbol tarihine geçecek!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e karşı üstün bir performans sergilemesine rağmen sahadan 1-3 mağlup ayrılması, dikkatleri yıldız oyuncularına çevirdi. Galatasaray'ın parlak futbolcuları, dünya devi kulüplerin dikkatini çekmiş durumda ve transfer pazarında büyük bir talep görüyor. Bu gelişme, Galatasaray'ın önemli gelir elde edeceği bir dönemi işaret ediyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.11.2023 14:23 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023 14:26
  • 1
  • 6
Galatasaray adeta define buldu! 83 milyon euroluk tekli verildi! Türk futbol tarihine geçecek!

Süper Lig'de bu sezon teknik direktör Okan Buruk'un liderliğinde etkileyici bir performans sergileyen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ise Bayern Munih karşısında aldığı mağlubiyet sonrası dikkatleri üzerine çekti. Galatasaray, bu dönemde üç yıldız oyuncusunu rekor bonservis bedeliyle satmayı düşünüyor. Bu potansiyel transferler, kulübe önemli gelirler sağlayarak mali anlamda güçlenmeyi hedefliyor. İşte Aslan'a vuran piyangonun detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 6
Galatasaray adeta define buldu! 83 milyon euroluk tekli verildi! Türk futbol tarihine geçecek!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Munih karşısında gösterdiği etkileyici performans, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın dikkatini çekti.

  • 3
  • 6
Galatasaray adeta define buldu! 83 milyon euroluk tekli verildi! Türk futbol tarihine geçecek!

Galatasaray'ın yıldız oyuncuları Kerem Aktürkloğlu, Victor Nelsson ve Sacha Boey için Tottenham'ın scout ekibini görevlendirdiği ve bu üç oyuncuyu kış transfer döneminde kadrolarına katmayı hedeflediği iddia ediliyor.

  • 4
  • 6
Galatasaray adeta define buldu! 83 milyon euroluk tekli verildi! Türk futbol tarihine geçecek!

Özellikle Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Nelsson, Tottenham'ın ana hedefi olarak gözüküyor. Kerem Aktürkloğlu ve Sacha Boey'in de performanslarını etkileyici bulan Tottenham, bu oyuncuları transfer etmeyi düşünüyor.

  • 5
  • 6
Galatasaray adeta define buldu! 83 milyon euroluk tekli verildi! Türk futbol tarihine geçecek!

Bununla birlikte, Aston Villa ve Everton'un da Kerem Aktürkloğlu'nu kadrolarına katmayı hedefledikleri ifade ediliyor. Galatasaray'ın Başkanvekili Erden Timur'un, bu üç futbolcunun satışından en az 83 milyon euro gelir elde etmeyi hedeflediği belirtiliyor.