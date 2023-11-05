Lucas Torreira'ya dev talip! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de yoluna namağlup devam eden ve liderliği Fenerbahçe'den alan Galatasaray, Avrupa'da da Şampiyonlar Ligi grubundan çıkmak için iddiasını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekipte takımın en önemli isimlerinden olan Lucas Torreira hakkında ise flaş bir iddia ortaya atıldı. Uruguaylı yıldıza İtalya'dan sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar...