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Lucas Torreira'ya dev talip! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de yoluna namağlup devam eden ve liderliği Fenerbahçe'den alan Galatasaray, Avrupa'da da Şampiyonlar Ligi grubundan çıkmak için iddiasını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekipte takımın en önemli isimlerinden olan Lucas Torreira hakkında ise flaş bir iddia ortaya atıldı. Uruguaylı yıldıza İtalya'dan sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05.11.2023 21:00
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Lucas Torreira’ya dev talip! Galatasaray’dan ayrılacak mı?

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a yenilmesiyle Süper Lig'de zirveye yerleşen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Lucas Torreira’ya dev talip! Galatasaray’dan ayrılacak mı?

Sarı-kırmızılılar, sezon başında kadrosuna kattığı ve performansıyla hayal kırıklığı yaratan Angelino ile ilgili flaş bir hamle yaptı.

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Lucas Torreira’ya dev talip! Galatasaray’dan ayrılacak mı?

Ayrıca takımın gözbebeği Lucas Torreira ile ilgili çok konuşulacak bir transfer iddiası da gündeme geldi.

İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

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Lucas Torreira’ya dev talip! Galatasaray’dan ayrılacak mı?

Galatasaray sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Angelino'dan bir türlü beklenen performansı alamadı.

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Lucas Torreira’ya dev talip! Galatasaray’dan ayrılacak mı?

İspanyol sol bek, teknik direktör Okan Buruk'un transfer listesinin ilk sırasında yer alıyordu.