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Haberler Galeri Okan Buruk'tan farklı kadro! İşte Galatasaray'ın Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'i

Okan Buruk'tan farklı kadro! İşte Galatasaray'ın Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'i

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de Fenerbahçe ile zirveyi paylaşan Galatasaray, 17. haftada sahasında Karagümrük'ü konuk edecek. Teknik direktör Okan Buruk, Fenerbahçe derbisi öncesi ceza sınırındaki isimlerle birlikte bazı yıldızları dinlendirme planı yapıyor. İşte Galatasaray'ın Karagümrük maçı muhtemel 11'i...

Giriş Tarihi: 19.12.2023 16:17 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023 16:17
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Okan Buruk’tan farklı kadro! İşte Galatasaray’ın Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11’i

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

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Okan Buruk’tan farklı kadro! İşte Galatasaray’ın Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11’i

RAMS Park'ta oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

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Okan Buruk’tan farklı kadro! İşte Galatasaray’ın Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11’i

Ligin geride kalan bölümde 13 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılılar, 40 puan topladı.

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Okan Buruk’tan farklı kadro! İşte Galatasaray’ın Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11’i

Fenerbahçe'nin aynı puanla liderlik koltuğunda oturduğu ligde Galatasaray, averajla ikinci sırada yer alıyor.

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Okan Buruk’tan farklı kadro! İşte Galatasaray’ın Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11’i

Fatih Karagümrük ise ligde çıktığı maçların 4'ünü kazanırken, 5'inde berabere kaldı ve 6'sını kaybetti. Kırmızı-siyahlı takım, topladığı 17 puanla 13. sırada bulunuyor.