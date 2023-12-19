Okan Buruk'tan farklı kadro! İşte Galatasaray'ın Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'i

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de Fenerbahçe ile zirveyi paylaşan Galatasaray, 17. haftada sahasında Karagümrük'ü konuk edecek. Teknik direktör Okan Buruk, Fenerbahçe derbisi öncesi ceza sınırındaki isimlerle birlikte bazı yıldızları dinlendirme planı yapıyor. İşte Galatasaray'ın Karagümrük maçı muhtemel 11'i...