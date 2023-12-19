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Galatasaray'a şok oran! UEFA Avrupa Ligi'nde favoriler belli oldu

Son dakika Galatasaray haberleri | Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne gitmeye hak kazanan Galatasaray, Son 16 turuna yükselme maçında Sparta Prag ile eşleşti. Eşleşmelerin ardından kupanın favori takımları da açıklandı. Euro Club Index, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimallerini yayınlarken, Galatasaray'ın oranı görenleri şoke etti.

Giriş Tarihi: 19.12.2023 10:25
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Galatasaray’a şok oran! UEFA Avrupa Ligi’nde favoriler belli oldu

Avrupa'nın kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu.

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Galatasaray’a şok oran! UEFA Avrupa Ligi’nde favoriler belli oldu

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekimine grup aşamasını lider bitiren Freiburg, Marsilya, Karabağ, Rennes, Roma, Sparta Prag, Sporting CP, Toulouse ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü tamamlayan Benfica, Braga, Feyenoord, Galatasaray, Lens, Milan, Shakhtar Donetsk ve Young Boys katıldı.

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Galatasaray’a şok oran! UEFA Avrupa Ligi’nde favoriler belli oldu

Kurada Avrupa Ligi grup birincileri seri başı takım olarak yer aldı.

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Galatasaray’a şok oran! UEFA Avrupa Ligi’nde favoriler belli oldu

Organizasyonda ülkemizi temsil eden Galatasaray, Çekya ekibi Sparta Prag ile eşleşti.

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Galatasaray’a şok oran! UEFA Avrupa Ligi’nde favoriler belli oldu

Play-off eleme maçları 15 Şubat ve 22 Şubat 2024 tarihlerinde oynanacak. Turun ilk maçlarına Şampiyonlar Ligi'nden 3'üncü olarak gelen takımlar, ev sahipliği yapacak.