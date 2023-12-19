Galatasaray'a şok oran! UEFA Avrupa Ligi'nde favoriler belli oldu

Son dakika Galatasaray haberleri | Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne gitmeye hak kazanan Galatasaray, Son 16 turuna yükselme maçında Sparta Prag ile eşleşti. Eşleşmelerin ardından kupanın favori takımları da açıklandı. Euro Club Index, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimallerini yayınlarken, Galatasaray'ın oranı görenleri şoke etti.