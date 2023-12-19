Galatasaray'da Fernando Muslera devri bitiyor mu? Başkan resmen açıkladı

Hem Süper Lig'de hem de Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'da sıcak günler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar bu sezon şampiyon olmak isterken, takımın adeta simgesi haline gelen Fernando Muslera ile ilgili çarpıcı bir açıklama geldi. Muslera'nın Galatasaray'daki geleceği merak edilirken, İspanyol basını şok bir detay paylaştı.

Giriş Tarihi: 19.12.2023 17:24 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023 17:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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