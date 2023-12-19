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Galatasaray'da Fernando Muslera devri bitiyor mu? Başkan resmen açıkladı

Hem Süper Lig'de hem de Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'da sıcak günler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar bu sezon şampiyon olmak isterken, takımın adeta simgesi haline gelen Fernando Muslera ile ilgili çarpıcı bir açıklama geldi. Muslera'nın Galatasaray'daki geleceği merak edilirken, İspanyol basını şok bir detay paylaştı.

Giriş Tarihi: 19.12.2023 17:24 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023 17:24
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Galatasaray’da Fernando Muslera devri bitiyor mu? Başkan resmen açıkladı

Şampiyonlar Ligi'ne veda eden ve yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

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Galatasaray’da Fernando Muslera devri bitiyor mu? Başkan resmen açıkladı

Sarı kırmızılılar bu sezon şampiyon olmak isterken, takımın adeta simgesi haline gelen Fernando Muslera ile ilgili çarpıcı bir haber gündeme geldi.

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Galatasaray’da Fernando Muslera devri bitiyor mu? Başkan resmen açıkladı

Muslera'nın Galatasaray'daki geleceği merak edilirken, İspanyol basını şok bir detay paylaştı.

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Galatasaray’da Fernando Muslera devri bitiyor mu? Başkan resmen açıkladı

Peki, Cimbom'da Muslera devri kapanıyor mu? İşte tüm detaylar...

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Galatasaray’da Fernando Muslera devri bitiyor mu? Başkan resmen açıkladı

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta maçında Vavacars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'da mutlak hedef 3 puan.