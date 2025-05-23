Okan Buruk transfer listesini verdi! Galatasaray'da ilk hedef Granit Xhaka

Sezonu şampiyon tamamlayan ve 5. yıldızı takan Galatasaray'da önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi kadrosu kurulacak. Bu doğrultuda Okan Buruk'un raporu ile çalışmalara başlayan sarı-kırmızılı yönetim Leverkusen forması giyen İsviçreli yıldız Granit Xhaka'nın transferini bitirmek için kolları sıvadı. Yönetimin Kayserispor maçı sonrası stattaki atmosferi ve şampiyonluk coşkusunu Xhaka'ya izlettiği öğrenildi.