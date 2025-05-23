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Okan Buruk transfer listesini verdi! Galatasaray'da ilk hedef Granit Xhaka

Sezonu şampiyon tamamlayan ve 5. yıldızı takan Galatasaray'da önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi kadrosu kurulacak. Bu doğrultuda Okan Buruk'un raporu ile çalışmalara başlayan sarı-kırmızılı yönetim Leverkusen forması giyen İsviçreli yıldız Granit Xhaka'nın transferini bitirmek için kolları sıvadı. Yönetimin Kayserispor maçı sonrası stattaki atmosferi ve şampiyonluk coşkusunu Xhaka'ya izlettiği öğrenildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.05.2025 20:31 Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 20:31
Okan Buruk transfer listesini verdi! Galatasaray’da ilk hedef Granit Xhaka

Galatasaray, Granit Xhaka ile iletişimi bir an olsun kesmiyor. Sarı-Kırmızılı Yönetimin, Bayer Leverkusen'in 32 yaşındaki orta sahası Granit Xhaka'ya şampiyonluk kutlamalarını izlettiği öğrenildi.

Okan Buruk transfer listesini verdi! Galatasaray’da ilk hedef Granit Xhaka

ŞAMPİYONLUK COŞKUSUNU İZLEDİ
Rams Park'ta oynanan Kayserispor maçı sonrası stattaki atmosferi ve taraftarların coşkusunu yıldız oyuncuya izlettirerek büyük bir jest yapan yönetimin bu transferi bitirmek için yoğun uğraş verdiği gelen haberler arasında.

Okan Buruk transfer listesini verdi! Galatasaray’da ilk hedef Granit Xhaka

Takvim'de yer alan habere göre; Cimbom'un kadrosuna katmak istediği İsviçreli yıldız oyuncunun bu jestten çok etkilendiği belirtildi.

Okan Buruk transfer listesini verdi! Galatasaray’da ilk hedef Granit Xhaka

Alman ekibiyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona erecek olan Xhaka'nın sezon sonunda Leverkusen'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Okan Buruk transfer listesini verdi! Galatasaray’da ilk hedef Granit Xhaka

Piyasa değeri 17 milyon Euro olan Granit Xhaka, 6 ve 8 numara pozisyonlarında görev yapabiliyor.

Okan Buruk transfer listesini verdi! Galatasaray’da ilk hedef Granit Xhaka

Bu sezon 49 karşılaşmada forma giyen tecrübeli futbolcu, 2 kez fileleri havalandırırken 7 asist yaptı.

Okan Buruk transfer listesini verdi! Galatasaray’da ilk hedef Granit Xhaka

135 kez İsviçre Milli Takımı'nın formasını giyen Xhaka'nın 14 golü bulunuyor.

Okan Buruk transfer listesini verdi! Galatasaray’da ilk hedef Granit Xhaka