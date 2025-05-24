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Haberler Spor Galerileri 🟡🔴 SÜPER LİG || Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman? Maç saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

🟡🔴 SÜPER LİG || Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman? Maç saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig'in 37. haftası, futbolseverlerin heyecanla beklediği bir karşılaşmaya sahne oluyor. Sezonun bitimine az kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, bu kez Göztepe deplasmanına konuk oluyor. Kritik maç öncesinde taraftarlar, karşılaşmanın saati, yayın kanalı, eksik oyuncular ve ilk 11'lere dair tüm detayları araştırıyor. İşte Göztepe - Galatasaray mücadelesine dair merak edilenler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.05.2025 16:19 Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 16:19
🟡🔴 SÜPER LİG || Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman? Maç saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Şampiyonluğunu haftalar öncesinden ilan eden Galatasaray, deplasmanda Göztepe'ye konuk oluyor. Sarı-kırmızılılar, bu mücadeleyi kazanarak sezonun en uzun galibiyet serisini yakalama peşinde. Gol krallığı yarışında zirvede yer alan Osimhen ise bu kritik maçta skora katkı vererek tahtını sağlamlaştırmak istiyor. Peki Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Maç hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler…

🟡🔴 SÜPER LİG || Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman? Maç saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Göztepe - Galatasaray Maçı Ne Zaman?

Göztepe - Galatasaray karşılaşması, 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü oynanacak. Maç, saat 19.00'da başlayacak.

🟡🔴 SÜPER LİG || Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman? Maç saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Göztepe - Galatasaray Maçı Hangi Kanalda?

Göztepe - Galatasaray müsabakası beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Göztepe - Galatasaray karşılaşmasında düdük, hakem Batuhan Kolak'ta olacak.

🟡🔴 SÜPER LİG || Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman? Maç saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray'da 7 Önemli Eksik!

Sarı-kırmızılı ekip, şampiyonluğunu ilan etmesine rağmen sahaya eksik çıkıyor. Fernando Muslera ve Gabriel Sara, sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Teknik heyet kararıyla kadroya alınmayanlar ise şu şekilde: Yunus Akgün, Osimhen, Abdülkerim Bardakcı, Torreira ve Barış Alper Yılmaz.

🟡🔴 SÜPER LİG || Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman? Maç saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Muhtemel 11'ler

🟡 Göztepe: Arda, Heliton, Bokele, Koray, Ahmed, Dennis, Nielsen, Ogün, Tijanic, Romulo, Kubilay

🔴 Galatasaray: Günay, Jelert, Davinson, Metehan, Jakobs. Lemina, Kerem. Sallai, Mertens, Yusuf. Morata