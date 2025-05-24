🟡🔴 SÜPER LİG || Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman? Maç saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Şampiyonluğunu haftalar öncesinden ilan eden Galatasaray, deplasmanda Göztepe'ye konuk oluyor. Sarı-kırmızılılar, bu mücadeleyi kazanarak sezonun en uzun galibiyet serisini yakalama peşinde. Gol krallığı yarışında zirvede yer alan Osimhen ise bu kritik maçta skora katkı vererek tahtını sağlamlaştırmak istiyor. Peki Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Maç hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler…