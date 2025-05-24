24 Mayıs 2025, Cumartesi
🟡🔴 SÜPER LİG || Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman? Maç saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Süper Lig'in 37. haftası, futbolseverlerin heyecanla beklediği bir karşılaşmaya sahne oluyor. Sezonun bitimine az kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, bu kez Göztepe deplasmanına konuk oluyor. Kritik maç öncesinde taraftarlar, karşılaşmanın saati, yayın kanalı, eksik oyuncular ve ilk 11'lere dair tüm detayları araştırıyor. İşte Göztepe - Galatasaray mücadelesine dair merak edilenler...
Giriş Tarihi: 24.05.2025 16:19 Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 16:19