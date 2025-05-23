🏀 Final Four’da Dev Kapışma! Fenerbahçe - Panathinaikos AKTOR maçı ne zaman, hangi kanalda?

Türk basketbolunun temsilcisi Fenerbahçe Beko, EuroLeague Final Four'da tarihi bir mücadeleye hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon kupayı kaldıran ve son dört maçta galip gelen Panathinaikos ile karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz sezon Berlin'de oynanan karşılaşmada rakibine mağlup olan sarı-lacivertliler, bu kez rövanşı almak ve finale adını yazdırmak istiyor. Peki Fenerbahçe - Panathinaikos AKTOR maçı ne zaman?