23 Mayıs 2025, Cuma
🏀 Final Four’da Dev Kapışma! Fenerbahçe - Panathinaikos AKTOR maçı ne zaman, hangi kanalda?
Abu Dabi'de EuroLeague final biletini kapmak için ter dökecek olan Fenerbahçe, tarihi bir mücadeleye hazırlanıyor. Fenerbahçe, Final Four'da Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u ile kader maçına çıkıyor. Tarihi rövanş öncesi maç saati ve yayın kanalı merak ediliyor. Peki dev maç saat kaçta, hangi kanalda? İşte merak edilen detaylar...
Giriş Tarihi: 23.05.2025 15:53 Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 15:53