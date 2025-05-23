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🏀 Final Four’da Dev Kapışma! Fenerbahçe - Panathinaikos AKTOR maçı ne zaman, hangi kanalda?

Abu Dabi'de EuroLeague final biletini kapmak için ter dökecek olan Fenerbahçe, tarihi bir mücadeleye hazırlanıyor. Fenerbahçe, Final Four'da Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u ile kader maçına çıkıyor. Tarihi rövanş öncesi maç saati ve yayın kanalı merak ediliyor. Peki dev maç saat kaçta, hangi kanalda? İşte merak edilen detaylar...

Giriş Tarihi: 23.05.2025 15:53 Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 15:53
🏀 Final Four’da Dev Kapışma! Fenerbahçe - Panathinaikos AKTOR maçı ne zaman, hangi kanalda?

Türk basketbolunun temsilcisi Fenerbahçe Beko, EuroLeague Final Four'da tarihi bir mücadeleye hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon kupayı kaldıran ve son dört maçta galip gelen Panathinaikos ile karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz sezon Berlin'de oynanan karşılaşmada rakibine mağlup olan sarı-lacivertliler, bu kez rövanşı almak ve finale adını yazdırmak istiyor. Peki Fenerbahçe - Panathinaikos AKTOR maçı ne zaman?

🏀 Final Four’da Dev Kapışma! Fenerbahçe - Panathinaikos AKTOR maçı ne zaman, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Panathinaikos AKTOR Maçı Ne Zaman?

Zorlu karşılaşma, 23 Mayıs Cuma günü Türkiye saatiyle 18.00'de başlayacak. Dev mücadele, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de yer alan Etihad Arena'da oynanacak.

🏀 Final Four’da Dev Kapışma! Fenerbahçe - Panathinaikos AKTOR maçı ne zaman, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Panathinaikos AKTOR Maçı Nereden İzlenir?

Rövanş niteliği taşıyan bu dev karşılaşma, basketbolseverler için nefesleri kesecek bir akşam olacak. Büyük müsabaka S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

🏀 Final Four’da Dev Kapışma! Fenerbahçe - Panathinaikos AKTOR maçı ne zaman, hangi kanalda?

33 Maç, 18 Galibiyet Panathinaikos'tan

İki takım daha önce EuroLeague arenasında 33 kez karşılaştı. Bu mücadelelerde Panathinaikos 18, Fenerbahçe 15 galibiyet elde etti. Son olarak 17 Ekim 2023 tarihinde Fenerbahçe galip gelirken, o tarihten bu yana oynanan dört maçta kazanan Yunan temsilcisi oldu.