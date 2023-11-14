Kerem Aktürkoğlu yol ayrımında! Galatasaray’ın kazanacağı bonservisi duyurdular! Bayern Münih maçı sonrası…

Aktürkoğlu, "Elbette geleceğimi düşünüyorum. Yurt dışına transfer olmak, yeni görevler üstlenmek ve diğer liglerde oynamak heyecan verici olabilir. Ancak şu anda Galatasaray'a ve buradaki performansıma odaklanıyorum. Diğer şeyler zamanla belli olacak. Eğer bir transfer seçeneği olsaydı, oyun tarzıma uygun ve kendimi daha da geliştirebileceğim bir ligi seçerdim." şeklinde konuşmuştu.