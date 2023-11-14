14 Kasım 2023, Salı
Kerem Aktürkoğlu yol ayrımında! Galatasaray’ın kazanacağı bonservisi duyurdular! Bayern Münih maçı sonrası…
Galatasaray'ın genç yeteneği Kerem Aktürkoğlu'nun sarı-kırmızılı kulüpten ayrılmayı düşündüğüne dair çıkan haberler, futbol dünyasını heyecanlandırdı. Alman basını, genç oyuncunun transfer sürecine dair önemli bir detayı da ortaya çıkardı. Futbolseverler, genç yeteneğin nereye transfer olacağını ve bonservis bedelinin ne kadar olacağını merakla bekliyor.
Giriş Tarihi: 14.11.2023 21:55 Güncelleme Tarihi: 14.11.2023 21:55
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