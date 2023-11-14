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Kerem Aktürkoğlu yol ayrımında! Galatasaray’ın kazanacağı bonservisi duyurdular! Bayern Münih maçı sonrası…

Galatasaray'ın genç yeteneği Kerem Aktürkoğlu'nun sarı-kırmızılı kulüpten ayrılmayı düşündüğüne dair çıkan haberler, futbol dünyasını heyecanlandırdı. Alman basını, genç oyuncunun transfer sürecine dair önemli bir detayı da ortaya çıkardı. Futbolseverler, genç yeteneğin nereye transfer olacağını ve bonservis bedelinin ne kadar olacağını merakla bekliyor.

Giriş Tarihi: 14.11.2023 21:55 Güncelleme Tarihi: 14.11.2023 21:55
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Kerem Aktürkoğlu yol ayrımında! Galatasaray’ın kazanacağı bonservisi duyurdular! Bayern Münih maçı sonrası…

Galatasaray'ın parlayan yıldızlarından Kerem Aktürkoğlu, ayrılmayı düşündüğüne dair iddialarla gündeme geldi. Alman basını, genç oyuncunun bonservis bedelini de açıklarken, futbolseverler ve sarkırmızılı taraftarlar bu gelişmeyi büyük bir merakla takip ediyor.

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Kerem Aktürkoğlu yol ayrımında! Galatasaray’ın kazanacağı bonservisi duyurdular! Bayern Münih maçı sonrası…

Galatasaray'ın genç yeteneği Kerem Aktürkoğlu, Bayern Münih-Galatasaray maçı öncesi Transfermarkt'a yaptığı açıklamalarda, Avrupa'ya transfer olmanın heyecanını dile getirdi. Futbolseverler, genç oyuncunun geleceği konusundaki ipuçlarını yakalamaya çalışıyor.

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Kerem Aktürkoğlu yol ayrımında! Galatasaray’ın kazanacağı bonservisi duyurdular! Bayern Münih maçı sonrası…

Aktürkoğlu, "Elbette geleceğimi düşünüyorum. Yurt dışına transfer olmak, yeni görevler üstlenmek ve diğer liglerde oynamak heyecan verici olabilir. Ancak şu anda Galatasaray'a ve buradaki performansıma odaklanıyorum. Diğer şeyler zamanla belli olacak. Eğer bir transfer seçeneği olsaydı, oyun tarzıma uygun ve kendimi daha da geliştirebileceğim bir ligi seçerdim." şeklinde konuşmuştu.

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Kerem Aktürkoğlu yol ayrımında! Galatasaray’ın kazanacağı bonservisi duyurdular! Bayern Münih maçı sonrası…

SkySport'tan Ben Heckner imzalı habere göre Kerem Aktürkoğlu, yaz aylarında Galatasaray'dan ayrılma fikrine sıcak bakıyor.

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Kerem Aktürkoğlu yol ayrımında! Galatasaray’ın kazanacağı bonservisi duyurdular! Bayern Münih maçı sonrası…

Habere göre; Almanya, İngiltere ve İspanya'dan bazı kulüplerin Kerem Aktürkoğlu'na hayran kaldığı ve yazın Galatasaray'ın kapısını çalabileceği belirtildi.