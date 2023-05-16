Okan Buruk kararını verdi! İşte İstanbulspor-Galatasaray maçı 11’leri...

46. RANDEVU KASIMPAŞA'DA

İstanbulspor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 45 kez karşılaştı. Geride kalan karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar 30 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-siyahlılar ise 5 kez rakibini mağlup etti. 10 mücadele de berabere sona erdi. Galatasaray ile İstanbulspor, bu sezon ayrıca iki hazırlık maçında karşılaştı ve Cimbom 2-1 ve 6-0'lık skorlarla galip ayrıldı.