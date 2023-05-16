17 Mayıs 2023, Çarşamba
Okan Buruk kararını verdi! İşte İstanbulspor-Galatasaray maçı 11'leri...
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de sona yaklaşılırken, lider Galatasaray küme düşme hattında bulunan İstanbulspor'a konuk oluyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak olan karşılaşmada ilk düdük saat 20.00'de çalacak. Ligin zirvesini ve dibini ilgilendiren karşılaşma öncesi Galatasaray'da Sacha Boey kart cezalısı konumunda. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk kafasındaki 11'i belirledi. İşte İstanbulspor-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri...
Giriş Tarihi: 16.05.2023 12:39 Güncelleme Tarihi: 16.05.2023 12:39
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