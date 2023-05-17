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Galatasaray'da olay adam Zaniolo! Yaptığı hareket çileden çıkardı! Olay sözler
Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, İstanbulspor karşısında hata yapmadı ve Arjantinli yıldızı Icardi'nin attığı 2 golle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Fenerbahçe ile puan farkını 8'e çıkaran sarı-kırmızılı takım liderliğini perçinleştirdi. Maçın ardından Sabah Spor'un usta yazarları Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Bülent Timurlenk ve Levent Tüzemen karşılaşmayla ilgili çarpıcı yorum yaptı.
Giriş Tarihi: 17.05.2023 10:37Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 10:39