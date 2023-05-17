17 Mayıs 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Galatasaray'da olay adam Zaniolo! Yaptığı hareket çileden çıkardı! Olay sözler

Galatasaray'da olay adam Zaniolo! Yaptığı hareket çileden çıkardı! Olay sözler

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, İstanbulspor karşısında hata yapmadı ve Arjantinli yıldızı Icardi'nin attığı 2 golle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Fenerbahçe ile puan farkını 8'e çıkaran sarı-kırmızılı takım liderliğini perçinleştirdi. Maçın ardından Sabah Spor'un usta yazarları Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Bülent Timurlenk ve Levent Tüzemen karşılaşmayla ilgili çarpıcı yorum yaptı.

Giriş Tarihi: 17.05.2023 10:37 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 10:39
  • 1
  • 19
Galatasaray’da olay adam Zaniolo! Yaptığı hareket çileden çıkardı! Olay sözler
Spor Toto Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa giden lider Galatasaray, ligde kalma mücadelesi veren İstanbulspor karşısında hata yapmadı ve Mauro Icardi'nin attığı 2 golle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Fenerbahçe ile puan farkını 8'e çıkaran sarı-kırmızılı takım liderliğini perçinleştirdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 19
Galatasaray’da olay adam Zaniolo! Yaptığı hareket çileden çıkardı! Olay sözler
Maçın ardından SABAH Spor'un usta yazarları Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Bülent Timurlenk ve Levent Tüzemen karşılaşmayla ilgili çarpıcı yorum yaptı. Maçtaki penaltı ve kırmızı kart kararı doğru muydu? İşte son dakika haberinin detayları...
  • 3
  • 19
Galatasaray’da olay adam Zaniolo! Yaptığı hareket çileden çıkardı! Olay sözler

BÜLENT TİMURLENK: SÜPER KAHRAMAN NELSSON

Şampiyonluk stresi Okan Buruk'un sırtında öyle bir yük olmuş ki, ligdeki tüm tecrübesine rağmen, "Ben son düzlüğü ideal 11'imle oynarım" fikrinden bir adım geri atmadan götürüyor. Oysa ki son 3 maçta enerjileri düşük, aksayan Sergio ve Mertens'i 4 gün sonraki Sivas maçı öncesi kulübeye çekebilirdi.

  • 4
  • 19
Galatasaray’da olay adam Zaniolo! Yaptığı hareket çileden çıkardı! Olay sözler

Bu ikili yine kötü başladı maça ama daha büyük bir sorun vardı, İcardi de oyunda yoktu. Kerem'in son paslardaki basiretsizliği, Mertens'in top Galatasaray'dayken verimsizliği ve ekstra şutlarla kendini affettirme peşinde, vücut dili suçluyum ifadesinden kurtulamayan Sergio...

  • 5
  • 19
Galatasaray’da olay adam Zaniolo! Yaptığı hareket çileden çıkardı! Olay sözler
Galatasaray savunması, Başakşehir maçında olduğu gibi ilk yarıda pozisyon vermeden oynarken, hücum hattında isabetli şut yoktu ve geçen haftaki gibi Buruk'un takımı, rakibin yaptığı gereksiz bir penaltıyla ikinci devreye önde gitti. Bu kez 70'leri beklemedi Buruk, Sergio için. Midtsjö doğru tercihti ama tribünleri taraftarının doldurduğu deplasmanda tek golle önde olan Galatasaray şampiyonluğa giden takım gibi oynamıyordu. Haftalardır şampiyonluk meşalesini taşıyan adam Torreira, dün yine inanılmaz futbol oynadı, Nelsson da 2-0 öncesi süper kahraman gibi uçup rakibin pozisyonunu bıçak gibi kesti.