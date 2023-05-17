Galatasaray’da olay adam Zaniolo! Yaptığı hareket çileden çıkardı! Olay sözler

BÜLENT TİMURLENK: SÜPER KAHRAMAN NELSSON

Şampiyonluk stresi Okan Buruk'un sırtında öyle bir yük olmuş ki, ligdeki tüm tecrübesine rağmen, "Ben son düzlüğü ideal 11'imle oynarım" fikrinden bir adım geri atmadan götürüyor. Oysa ki son 3 maçta enerjileri düşük, aksayan Sergio ve Mertens'i 4 gün sonraki Sivas maçı öncesi kulübeye çekebilirdi.