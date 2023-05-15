17 Mayıs 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı! Dünya yıldızı için görüşmeler başladı...

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı! Dünya yıldızı için görüşmeler başladı...

Spor Toto Süper Lig'de kritik viraja girilirken Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 68 puanla 2. sırada yer alıyor. Lig'de son haftalara girilirken sarı-lacivertli ekibin şampiyonluk ihtimali azalmaya devam ederken, yönetim şimdiden yeni sezon için kadro planlamasına başlamış durumda. Kanarya'nın, sarı-kırmızılı ekibin uzun süredir görüşme içinde bulunduğu dünyaca ünlü golcü futbolcu için girişimlere başladığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 15.05.2023 21:36 Güncelleme Tarihi: 16.05.2023 09:25
  • 1
  • 13
Fenerbahçe’den Galatasaray’a yılın çalımı! Dünya yıldızı için görüşmeler başladı...

Süper Lig'de yeni sezona Jorge Jesus önderliğinde başlayan Fenerbahçe, Dünya Kupası arasına kadar liderlik koltuğunda zirvede yer aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Fenerbahçe’den Galatasaray’a yılın çalımı! Dünya yıldızı için görüşmeler başladı...

Turnuvanın bitişi ile birlikte performansta düşüklük yaşayan sarı-lacivertli ekip, art arda aldığı kötü sonuçlarla zirve koltuğunu Galatasaray'a kaptırdı.

  • 3
  • 13
Fenerbahçe’den Galatasaray’a yılın çalımı! Dünya yıldızı için görüşmeler başladı...

Avrupa Ligi gruplarından namağlup şekilde çıkan Fenerbahçe, son 16 turunda Sevilla'ya yenilerek turnuvaya veda etti.

  • 4
  • 13
Fenerbahçe’den Galatasaray’a yılın çalımı! Dünya yıldızı için görüşmeler başladı...

Kötü sonuçların ardından kendini toparlayan Jorge Jesus ve öğrencileri, Galatasaray ile olan puan farkını 2'ye kadar indirmesine rağmen koltuğu devralma şansını tepti.

  • 5
  • 13
Fenerbahçe’den Galatasaray’a yılın çalımı! Dünya yıldızı için görüşmeler başladı...

Beklenmedik şekilde önce Kadıköy'de İstanbulspor'la ardından deplasmanda Giresunspor ile berabere kalan Fenerbahçe, puan farkının tekrardan 5'e çıkmasına engel olamadı.