Okan Buruk kararını verdi! Galatasaray Şampiyonlar Ligi için sahada! İşte Molde maçı muhtemel 11’i...

NORVEÇ TAKIMLARINA KARŞI 5. SINAV

Galatasaray, UEFA organizasyonlarında Norveç takımlarına karşı 5. maçına çıkacak.

Molde ile ilk kez karşılaşacak sarı-kırmızılılar, daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Rosenborg, UEFA Kupası'nda ise Tromso ile karşı karşıya geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 1998-1999 sezonu 1. tur B Grubu'nda Rosenborg ile karşı karşıya gelen Galatasaray, deplasmandaki maçı 3-0 kaybederken, rakibini sahasında aynı skorla mağlup etti. İki müsabakada da şimdiki teknik direktör Okan Buruk, futbolcu olarak sahada yer aldı.

UEFA Kupası'nda ise 2005-2006 sezonunda 1. eleme turunda Tromso ile eşleşen sarı-kırmızılılar, deplasmandaki ilk maçı 1-0 kaybetti. Sahasındaki mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrılarak organizasyona veda eden Galatasaray, tarihindeki en büyük şoklarından birini yaşadı.

Molde ise Türk takımlarına karşı birer galibiyet ve yenilgi yaşarken 2 karşılaşmadan beraberlikle çıktı. Trabzonspor ile 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Konferans Ligi elemesinde 1-1 ve 3-3 berabere kalan Molde, elenmekten kurtulamadı. Norveç temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi'nde 2015-2016 sezonunda A Grubu'nda Fenerbahçe'ye karşı 2-0'lık mağlubiyet, 3-1'lik galibiyet aldı.