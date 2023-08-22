22 Ağustos 2023, Salı
Okan Buruk kararını verdi! Galatasaray Şampiyonlar Ligi için sahada! İşte Molde maçı muhtemel 11'i...
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de evinde Trabzonspor'u mağlup eden Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde'nin konuğu olacak. İstanbul'a avantajlı bir skorla dönmek isteyen sarı-kırmızılı ekip maç için Norveç'e giderken, kafileye yeni transfer Tete de dahil edildi. Kritik karşılaşma öncesi teknik direktör Okan Buruk'un kafasındaki 11'i de netleştirdiği öğrenildi. İşte Galatasaray'ın Molde maçı muhtemel 11'i...
Giriş Tarihi: 22.08.2023 15:15
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