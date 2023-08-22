22 Ağustos 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Galatasaray transferde büyük oynuyor! Erden Timur yeni harekata çıktı! Bu kez Sofyan Amrabat...

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Erden Timur yeni harekata çıktı! Bu kez Sofyan Amrabat...

Fenerbahçe'nin transfer ettiği Fred'in yerini doldurmak isteyen Manchester United'ın, eski Galatasaraylı Amrabat'ın kardeşi Sofyan ile dolduracağı iddiaları gündeme gelmişti. Ancak ortaya atılan son iddiaya göre; Erden Timur, Sofyan Amrabat transferi için önemli aşama kaydetti. İşte son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.08.2023 09:51 Güncelleme Tarihi: 22.08.2023 09:51
  • 1
  • 8
Galatasaray transferde büyük oynuyor! Erden Timur yeni harekata çıktı! Bu kez Sofyan Amrabat...

Dünya Kupası sürecinde Milli Takımı Fas'la gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Sofyan Amrabat, Manchester United'a transfer olacağı iddia edilmişti. Ancak son gelen bilgilere göre, Galatasaray'ın Sofyan Amrabat'ı transfer etmek için çaba sarfettiği yönde. İşte son gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Galatasaray transferde büyük oynuyor! Erden Timur yeni harekata çıktı! Bu kez Sofyan Amrabat...

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Hakim Ziyech transferinde mutlu sona ulaşan sarı - kırmızılıların yeni hamlesi merak ediliyordu.

  • 3
  • 8
Galatasaray transferde büyük oynuyor! Erden Timur yeni harekata çıktı! Bu kez Sofyan Amrabat...

Lucas Toreira'nın sakatlık ve yorgunlık ihtimallerine karşı ön libero bölgesine takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın rotası İtalya oldu.

  • 4
  • 8
Galatasaray transferde büyük oynuyor! Erden Timur yeni harekata çıktı! Bu kez Sofyan Amrabat...

Erden Timur'un transfer çalışmalarını sürdürdüğü o isimin Nordim Amrabat'ın da kardeşi olan Sofyan Amrabat olduğu iddia edildi.

  • 5
  • 8
Galatasaray transferde büyük oynuyor! Erden Timur yeni harekata çıktı! Bu kez Sofyan Amrabat...

Kısa süre önce adı Manchester United ile anılan Faslı yıldızın kararı büyük önem taşıyor.