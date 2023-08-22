Galatasaray transferde büyük oynuyor! Erden Timur yeni harekata çıktı! Bu kez Sofyan Amrabat...

Fenerbahçe'nin transfer ettiği Fred'in yerini doldurmak isteyen Manchester United'ın, eski Galatasaraylı Amrabat'ın kardeşi Sofyan ile dolduracağı iddiaları gündeme gelmişti. Ancak ortaya atılan son iddiaya göre; Erden Timur, Sofyan Amrabat transferi için önemli aşama kaydetti. İşte son gelişmeler!