20 Mayıs 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Okan Buruk kadroyu belirledi! İşte Galatasaray-Sivasspor maçı muhtemel 11'leri

Okan Buruk kadroyu belirledi! İşte Galatasaray-Sivasspor maçı muhtemel 11'leri

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de bitime günler kala lider Galatasaray evinde Sivasspor'u konuk ediyor. 76 puanla zirvede bulunan sarı-kırmızılı ekip kazanarak bitime 2 hafta kadar Fenerbahçe'nin 5 puan önünde kalmak istiyor. Galatasaray karşılaşmadan 3 puanla ayrılması durumunda Ankaragücü maçına şampiyonluk için çıkacak. Zorlu karşılaşma öncesi Okan Buruk kafasındaki 11'i netleştirdi. İşte Galatasaray-Sivasspor maçı muhtemel 11'leri...

Giriş Tarihi: 20.05.2023 10:20
  • 1
  • 23
Okan Buruk kadroyu belirledi! İşte Galatasaray-Sivasspor maçı muhtemel 11’leri

Süper Lig'de haftalardır liderlik koltuğunda oturan G.Saray, bugün Sivasspor'la karşılaşacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 23
Okan Buruk kadroyu belirledi! İşte Galatasaray-Sivasspor maçı muhtemel 11’leri

Nef Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

  • 3
  • 23
Okan Buruk kadroyu belirledi! İşte Galatasaray-Sivasspor maçı muhtemel 11’leri

Şampiyonluk için geri sayıma geçen G.Saray geçen sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde kazanarak yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor.

  • 4
  • 23
Okan Buruk kadroyu belirledi! İşte Galatasaray-Sivasspor maçı muhtemel 11’leri

76 puana sahip olan ve ligde 3 maçı kalan G.Saray, en yakın rakibi F.Bahçe'nin 5 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Aslan, Sivasspor'u yenerek kupaya bir adım daha yaklaşacak.

  • 5
  • 23
Okan Buruk kadroyu belirledi! İşte Galatasaray-Sivasspor maçı muhtemel 11’leri

SAVUNMADA BOEY DÖNÜYOR
Okan Buruk'un öğrencileri Sivasspor karşısında 3 puan alması halinde gelecek hafta A.Gücü deplasmanına şampiyonluk için çıkacak.