20 Mayıs 2023, Cumartesi
Okan Buruk kadroyu belirledi! İşte Galatasaray-Sivasspor maçı muhtemel 11'leri
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de bitime günler kala lider Galatasaray evinde Sivasspor'u konuk ediyor. 76 puanla zirvede bulunan sarı-kırmızılı ekip kazanarak bitime 2 hafta kadar Fenerbahçe'nin 5 puan önünde kalmak istiyor. Galatasaray karşılaşmadan 3 puanla ayrılması durumunda Ankaragücü maçına şampiyonluk için çıkacak. Zorlu karşılaşma öncesi Okan Buruk kafasındaki 11'i netleştirdi. İşte Galatasaray-Sivasspor maçı muhtemel 11'leri...
Giriş Tarihi: 20.05.2023 10:20
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