Lionel Messi’den futbol tarihinin en pahalı imzası! Yeni adresi hakkında gelişmeler…

Dünya futbol tarihinin en iyi oyuncularından bir tanesi olarak gösterilen Lionel Messi, kariyerine Fransız devi PSG'de devam ediyor. Barcelona altyapısında futbola başlayıp, burada kazandığı sayısız kupanın ve başarının ardından Fransa'nın yolunu tutan Messi, burada istediği aile ortamını yakalayamadı. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon da istediği başarıyı elde edemeyen Arjantinli yıldız ile PSG arasında ipler tamamen koptu. İşte o takımın Lionel Messi için yaptığı astronomik teklif…