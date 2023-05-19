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Lionel Messi’den futbol tarihinin en pahalı imzası! Yeni adresi hakkında gelişmeler…

Dünya futbol tarihinin en iyi oyuncularından bir tanesi olarak gösterilen Lionel Messi, kariyerine Fransız devi PSG'de devam ediyor. Barcelona altyapısında futbola başlayıp, burada kazandığı sayısız kupanın ve başarının ardından Fransa'nın yolunu tutan Messi, burada istediği aile ortamını yakalayamadı. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon da istediği başarıyı elde edemeyen Arjantinli yıldız ile PSG arasında ipler tamamen koptu. İşte o takımın Lionel Messi için yaptığı astronomik teklif…

Giriş Tarihi: 19.05.2023 23:53 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023 23:55
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Lionel Messi’den futbol tarihinin en pahalı imzası! Yeni adresi hakkında gelişmeler…

Barcelona'da rüya gibi geçen 16 yılda sayısız kupa ve başarı elde eden Lionel Messi, 2021 yazında Fransa ekibi PSG'ye transfer olmuştu.

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Lionel Messi’den futbol tarihinin en pahalı imzası! Yeni adresi hakkında gelişmeler…

Şampiyonlar Ligi'nin müzesine getirmek isteyen Fransız devi, dünyaca ünlü futbolcuları kadrosuna katarken, son olarak renklerine bağladığı Lionel Messi de bu sorunu çözemedi.

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Lionel Messi’den futbol tarihinin en pahalı imzası! Yeni adresi hakkında gelişmeler…

Bu sezon Devler Ligi'nde son 16 turuna kalan PSG, Alman devi Bayern Münih'e 3-0 mağlup olarak turnuvaya veda etmişti ve bu skor büyük bir baskıya neden olmuştu.

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Lionel Messi’den futbol tarihinin en pahalı imzası! Yeni adresi hakkında gelişmeler…

PSG'DEN KADRO DIŞI KARARI

Fransız devi Paris Saint-Germain, Lionel Messi'yi 2 haftalığına kadro dışı bırakıp sonra da affetmişti.

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Lionel Messi’den futbol tarihinin en pahalı imzası! Yeni adresi hakkında gelişmeler…

Kulüp yönetimi Messi'nin Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaretten bir hayli rahatsız olmuştu.