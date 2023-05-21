21 Mayıs 2023, Pazar
Galatasaray-Sivasspor maçı sonrası Torreira için flaş sözler: Rakip için korku filmi gibi
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray evinde Sivasspor'u ağırladı. Karşılaşmayı Icardi'nin iki golüyle kazanan sarı-kırmızılı ekip bitime 2 maç kala 5 puan farkla liderliğini korurken, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Karşılaşmanın ardından spor yazarları çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte o yazılar...
Giriş Tarihi: 21.05.2023 11:13 Güncelleme Tarihi: 21.05.2023 11:13
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