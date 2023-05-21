21 Mayıs 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Galatasaray-Sivasspor maçı sonrası Torreira için flaş sözler: Rakip için korku filmi gibi

Galatasaray-Sivasspor maçı sonrası Torreira için flaş sözler: Rakip için korku filmi gibi

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray evinde Sivasspor'u ağırladı. Karşılaşmayı Icardi'nin iki golüyle kazanan sarı-kırmızılı ekip bitime 2 maç kala 5 puan farkla liderliğini korurken, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Karşılaşmanın ardından spor yazarları çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte o yazılar...

Giriş Tarihi: 21.05.2023 11:13 Güncelleme Tarihi: 21.05.2023 11:13
  • 1
  • 26
Galatasaray-Sivasspor maçı sonrası Torreira için flaş sözler: Rakip için korku filmi gibi

LEVENT TÜZEMEN – ICARDI VE TORREIRA ÇOK BAŞKA
Galatasaray'ın şampiyonluğu ilan etmesi için Ankaragücü maçını yenmesi yetecek. Ancak Galatasaray taraftarı şampiyonluğa öyle inanmış ki tribünlerde ve localarda mahşeri bir kalabalık vardı. Eğer kurallar izin verseydi basamakları bile G.Saray yönetimi çok rahat doldururdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 26
Galatasaray-Sivasspor maçı sonrası Torreira için flaş sözler: Rakip için korku filmi gibi

Maçı izlerken sarı kırmızılılarda iki adam müthiş bir keyif verdi. İcardi tam bir golcü olduğunu kanıtladı. İkinci golden sonra tribünleri ayağa kaldırıp 'Aşkın Olayım' şarkısını taraftarlarıyla birlikte söyledi. Kiralık bir golcünün böylesine aidiyet duygusunu sahaya yansıtması taraftar tarafından baş tacı edilmesi her oyuncuda görülebilecek bir karakter değildir.

  • 3
  • 26
Galatasaray-Sivasspor maçı sonrası Torreira için flaş sözler: Rakip için korku filmi gibi

Başkan Özbek, Erden Timur'a ''Bu İcardi'yi Galatasaray'a al'' talimatını vermelidir. Çünkü İcardi şampiyonluğa oynayacak bir takım için çalışkanlığı, mütevaziliği ve efendiliğiyle biçilmiş biridir. Torreira satılmamalıdır. Bir adam sahada 5 kişilik oynar mı? Tekmeye kafa uzatıyor, rakibin bacak arasından topu kapıyor, aklıyla topa hükmediyor, takımı yönetiyor. Galatasaray son yıllarda Torreira gibi genç, kaliteli ve yürekten oynayan bir ön libero bulamadı.

  • 4
  • 26
Galatasaray-Sivasspor maçı sonrası Torreira için flaş sözler: Rakip için korku filmi gibi

Uruguaylının yürekli oyunu, çalışkanlığı, İcardi'nin hırsı tüm arkadaşlarını maçta tuttu. Galatasaraylı taraftarlar ve futbolcular için şampiyonluk artık çok yaklaştı. Özel not: İlk yarıda yine hatalı pas yapan Muslera'nın kendisini eleştiren Oliveira'ya tepki göstermesi ve kaptanlık bandını çıkararak içeri girmesi kariyerine ve kalitesine yakışmadı. İkinci olay da klasik tribün davetine katılmayıp doğrudan soyunma odasına gitti. Yönetim ve Okan Buruk bu duruma el koymalıdır.

  • 5
  • 26
Galatasaray-Sivasspor maçı sonrası Torreira için flaş sözler: Rakip için korku filmi gibi

ERMAN TOROĞLU – İNANMIŞ ÇOCUKLAR
Maçın geneline net olarak şunu yazarız; Galatasaraylı futbolcular şampiyonluk olayına inanmışlar, iyi oynamak filan hepsi hikaye. Her pozisyonda 3-4 kişi ile rakibe ve topa basıyorlar.
Ve tam sahada bu bazen 7-8 kişiyle oluyor.
Rakip de bu baskıyı yiyince ne yapıyor, doğru pas yapacak arkadaşını bulamayınca ileri doğru vuruyor.