Galatasaray-Sivasspor maçı sonrası Torreira için flaş sözler: Rakip için korku filmi gibi

ERMAN TOROĞLU – İNANMIŞ ÇOCUKLAR

Maçın geneline net olarak şunu yazarız; Galatasaraylı futbolcular şampiyonluk olayına inanmışlar, iyi oynamak filan hepsi hikaye. Her pozisyonda 3-4 kişi ile rakibe ve topa basıyorlar.

Ve tam sahada bu bazen 7-8 kişiyle oluyor.

Rakip de bu baskıyı yiyince ne yapıyor, doğru pas yapacak arkadaşını bulamayınca ileri doğru vuruyor.