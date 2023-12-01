01 Aralık 2023, Cuma
Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı sonrası spor yazarlarından İsmail Kartal'a şok sözler: Kara leke
Son dakika Fenerbahçe haberleri | UEFA Konferans Ligi H Grubu'nda Fenerbahçe deplasmanda Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'a konuk oldu. Kritik karşılaşmada sarı-lacivertli temsilcimiz sahadan 6-1'lik skorla tarihi bir hezimet yaşayarak ayrılırken, spor yazarları karşılaşma sonrası birbirinden sert yazılar kaleme aldı.
Giriş Tarihi: 01.12.2023 12:05 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023 12:05
- 1
- 14
- 2
- 14
- 3
- 14
- 4
- 14
- 5
- 14