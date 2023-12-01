Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı sonrası spor yazarlarından İsmail Kartal’a şok sözler: Kara leke

GÜRCAN BİLGİÇ – HER ŞEY YANLIŞ

Bir takımın dengeleri bu kadar mı bozulur? Maçı anlatmaya bir soru ile girmek de anlamsız aslında. Sakatlar bir tarafa, UEFA listesine yazılmayanlar (Samet, Emre Mor. Mert Müldür veya Bartuğ) diğer tarafa. İsmail Kartal sahaya 11 kişi çıkartacak ama, kimi nerede oynatacak? İşte en büyük hata burada oldu. Orta sahanın en iyisi İsmail, stopere geldi.