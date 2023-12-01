01 Aralık 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Galatasaray'da flaş ayrılık! Okan Buruk devre arasında göndermek istiyor

Galatasaray'da flaş ayrılık! Okan Buruk devre arasında göndermek istiyor

Galatasaray'da devre arası transfer dönemi için hazırlıklar şimdiden başladı. Teknik direktör Okan Buruk, büyük umutlarla kadroya dahil edilen ünlü yıldızı takımdan göndermek istiyor. Sarı kırmızılı yönetim ise olası ayrılığa karşılık yeni bir takviye için saha araştırmasına yöneldi.

Giriş Tarihi: 01.12.2023 13:14 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023 13:14
  • 1
  • 17
Galatasaray’da flaş ayrılık! Okan Buruk devre arasında göndermek istiyor
Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Manchester United ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...
GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 17
Galatasaray’da flaş ayrılık! Okan Buruk devre arasında göndermek istiyor
Devre arası yaklaşırken sarı kırmızılılar, kadro planlaması üzerine de çalışmalarını sürdürüyor.
  • 3
  • 17
Galatasaray’da flaş ayrılık! Okan Buruk devre arasında göndermek istiyor

Cimbom, bir yıldız oyuncu ile yola devam kararı alırken, bir yıldız isim ile de yollarını ayırma kararı aldı.

Aslan, o ismin yerine takviye yapmak için ise şimdiden düğmeye bastı. İşte o isim ve tüm detaylar...

  • 4
  • 17
Galatasaray’da flaş ayrılık! Okan Buruk devre arasında göndermek istiyor

DEZAVANTAJLI MAÇLARDAN PUAN ALDI

Manchester karşısında geriye düşse de 3-3'lük beraberlikle sahadan ayrılmayı bilen Galatasaray, Okan Buruk döneminde dezavantajlı olduğu maçların %75'inde puan almayı başardı.

  • 5
  • 17
Galatasaray’da flaş ayrılık! Okan Buruk devre arasında göndermek istiyor
Okan Buruk ile son iki sezonda Aslantepe'de oynadığı 34 müsabakanın 12'sinde skorda geriye düşen Cimbom, bu maçlarda 6 galibiyet-3 beraberlik buldu.