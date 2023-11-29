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Fenerbahçe'de yetişti Galatasaray kapıyor! Ara transferde büyük bomba

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de liderliği Fenerbahçe ile paylaşan Galatasaray, ara transfer dönemi öncesi çalışmaları hızlandırdı. Okan Buruk'un hazırladığı rapor doğrultusunda çalışan sarı-kırmızılı yönetim, devre arasında büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin altyapısında yetişen yıldız bir isme Galatasaray forması giydirmek için çalışmalar sürüyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.11.2023 11:25 Güncelleme Tarihi: 29.11.2023 12:19
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Fenerbahçe’de yetişti Galatasaray kapıyor! Ara transferde büyük bomba

Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon önemli hedefleri bulunan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

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Fenerbahçe’de yetişti Galatasaray kapıyor! Ara transferde büyük bomba

Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Cimbom, yaz transfer döneminde iddialı hamleler yaparak kadrosunu güçlendirmişti.

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Fenerbahçe’de yetişti Galatasaray kapıyor! Ara transferde büyük bomba

Bu takviyelerin meyvesini şu ana kadar alan sarı kırmızılılar, ligde 13 maçta 11 galibiyet aldı.

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Fenerbahçe’de yetişti Galatasaray kapıyor! Ara transferde büyük bomba

Şampiyonlar Ligi'nde de yoluna doludizgin devam eden Aslan, ara transferde nokta atışı hamleler yaparak ikinci yarıya daha güçlü bir kadroyla girmeyi planlıyor.

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Fenerbahçe’de yetişti Galatasaray kapıyor! Ara transferde büyük bomba

Bu doğrultuda Dursun Özbek ve kurmayları transfer çalışmalarını hızlandırdı.