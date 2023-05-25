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Galatasaray’da ayrılık rüzgarı erken başladı! Lucas Torreira’nın yeni adresi belli oldu!

Galatasaray'da bu sezon beklentileri karşılayan teknik heyet ve yönetim oldukça güçlü bir lig dönemi geçirdi. Sarı-kırmızılılar bu sezon Okan Buruk yönetiminde geçen sezon yaşadığı başarısızlıkların üzerini örttü. Ligde gelecek hafta Ankaragücü'nü mağlup etmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan Aslan'da flaş bir gelişme yaşandı. Bu sezonun yıldız ismi Lucas Torreira'nın ayrılık ihtimalini İtalyan basını duyurdu.

Giriş Tarihi: 25.05.2023 22:41 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023 22:56
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Galatasaray’da ayrılık rüzgarı erken başladı! Lucas Torreira’nın yeni adresi belli oldu!

Dursun Özbek'in başkanlık görevine seçilmesiyle birlikte teknik direktör olarak göreve başlayan Okan Buruk, takımını yeniden inşa etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray’da ayrılık rüzgarı erken başladı! Lucas Torreira’nın yeni adresi belli oldu!

Yaz transfer döneminde yapılan yıldız transferlerle birlikte adından söz ettiren Aslan, Süper Lig'e adeta damga vuran bir performans sergiledi.

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Galatasaray’da ayrılık rüzgarı erken başladı! Lucas Torreira’nın yeni adresi belli oldu!

Süper Lig'de şu an 79 puanla liderliği elinde bulunduran Galatasaray, gelecek hafta Ankaragücü'nü mağlup etmesi halinde şampiyon olacak.

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Galatasaray’da ayrılık rüzgarı erken başladı! Lucas Torreira’nın yeni adresi belli oldu!

Rüzgarı arkasına alan Aslan, gelecek sezonun da hazırlıklarını yaparken flaş bir haberle yıkıldı.

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Galatasaray’da ayrılık rüzgarı erken başladı! Lucas Torreira’nın yeni adresi belli oldu!

TORREIRA'YA TALİP OLDULAR

Galatasaray'ın 6 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı Lucas Torreira'ya Milan resmen talip oldu.