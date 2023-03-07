07 Mart 2023, Salı
Nicolo Zaniolo gerçeği ortaya çıktı! Dev transferin arkasında o isim var...
Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray yoluna emin adımlarla devam ediyor. Bu sezon yaptığı yıldız transferlerle adından söz ettiren sarı-kırmızılıların son hamlesi de Nicolo Zaniolo olmuştu. Hazırlık maçlarında gösterdiği performansla şimdiden taraftarın beğenisini kazanan İtalyan yıldız oyuncunun transferiyle ilgili ilginç detay ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 07.03.2023 09:16 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023 09:16
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