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Nicolo Zaniolo gerçeği ortaya çıktı! Dev transferin arkasında o isim var...

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray yoluna emin adımlarla devam ediyor. Bu sezon yaptığı yıldız transferlerle adından söz ettiren sarı-kırmızılıların son hamlesi de Nicolo Zaniolo olmuştu. Hazırlık maçlarında gösterdiği performansla şimdiden taraftarın beğenisini kazanan İtalyan yıldız oyuncunun transferiyle ilgili ilginç detay ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 07.03.2023 09:16 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023 09:16
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Nicolo Zaniolo gerçeği ortaya çıktı! Dev transferin arkasında o isim var...

Spor Toto Süper Ligi'nde bu hafta Gaziantep'in ligden çekilmesi sebebiyle maça çıkmayan Galatasaray hanesine 3 puan yazdırdı ve Fenerbahçe ile arasındaki farkı korudu. Yaptığı transferlerle adından söz ettirmeyi başaran Galatasaray, bu sezon şampiyonluk için yoluna emin adımlarla devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Nicolo Zaniolo gerçeği ortaya çıktı! Dev transferin arkasında o isim var...

Ara transfer döneminde kadrosuna dünya yıldızı Nicolo Zaniolo'yu katan Cimbom son olarak da hazırlık maçında İstanbulspor'u 6-0 mağlup etti. Takımın yeni yıldızı Zaniolo ise bu maçta 1 gol ve 1 asistle oynadı.

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Nicolo Zaniolo gerçeği ortaya çıktı! Dev transferin arkasında o isim var...

SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan'ın sorularını yanıtlayan usta kalemler Levent Tüzemen, Ömer Üründül, Ali Gültiken, İskender Günen ve Gürcan Bilgiç, Galatasaray performansı ve yeni yıldızı Zaniolo'nun transferinin perde arkası için dikkat çeken yorumlar yaptı. İşte o sözler...

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Nicolo Zaniolo gerçeği ortaya çıktı! Dev transferin arkasında o isim var...

SORU: G.Saray haftayı boş geçti. Hazırlık maçlarının yıldızı Zaniolo oldu. Buruk, Zaniolo'yu Mertens'in yerine koymazsa nasıl oynatır?

"KOLAY KOLAY MERTENS'İN YERİNE ON BİRE GEÇEMEZ"

GÜRCAN BİLGİÇ: Hazırlık maçlarından gördüğüm kadarıyla Zaniolo bir süre daha hamle oyuncusu olacak. Kolay kolay Mertens'in yerine ilk on bire geçemez. Sağ kanatta Rashica ile rekabete girecektir. İşler iyi giderse sorun yok. Ama sıkıntılar yaşanırsa oynaması için baskı gelecektir. "Bu kadar para verilen adam oynamaz mı" denecektir. Galatasaraylılar, Zaniolo'yu seyretmek isteyeceklerdir. Okan Buruk'un tüm bu dengeleri hesap etmesi gerekecek.

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Nicolo Zaniolo gerçeği ortaya çıktı! Dev transferin arkasında o isim var...

"BÖYLESİ YÜKSEK RAKAMLA TRANSFERLERE GEREK VAR MI DİYE DÜŞÜNMEMEK ELDE DEĞİL"

İSKENDER GÜNEN: "Kulüplerimizin içinde bulunduğu mali portreyi herkes düşünmeli. Bu ortamda böylesi yüksek rakamla transferlere gerek var mı diye düşünmemek mümkün değil. G.Saray'ın bu sezon tek hedefi şampiyonluk. Şampiyon olduktan sonra Şampiyonlar Ligi'ne giremediği zaman (örneğin Trabzonspor) böylesi ağır bir yükten nasıl kurtulacaksınız?"