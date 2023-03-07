Nicolo Zaniolo gerçeği ortaya çıktı! Dev transferin arkasında o isim var...

SORU: G.Saray haftayı boş geçti. Hazırlık maçlarının yıldızı Zaniolo oldu. Buruk, Zaniolo'yu Mertens'in yerine koymazsa nasıl oynatır?

"KOLAY KOLAY MERTENS'İN YERİNE ON BİRE GEÇEMEZ"

GÜRCAN BİLGİÇ: Hazırlık maçlarından gördüğüm kadarıyla Zaniolo bir süre daha hamle oyuncusu olacak. Kolay kolay Mertens'in yerine ilk on bire geçemez. Sağ kanatta Rashica ile rekabete girecektir. İşler iyi giderse sorun yok. Ama sıkıntılar yaşanırsa oynaması için baskı gelecektir. "Bu kadar para verilen adam oynamaz mı" denecektir. Galatasaraylılar, Zaniolo'yu seyretmek isteyeceklerdir. Okan Buruk'un tüm bu dengeleri hesap etmesi gerekecek.