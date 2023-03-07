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Eski hocasından Ronaldo için çıldırtan sözler: Gönderdikten sonra mışıl mışıl uyudum

Yeni bir meydan okuma ile Dünya Kupası sonrası Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo, performansıyla göz yaşartmaya devam ediyor. Manchester United ile olaylı şekilde ayrılık yaşayan Portekizli yıldız için eski teknik direktörü Erik ten Hag, flaş ifadelerde bulundu.

Giriş Tarihi: 07.03.2023 09:18 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023 09:19
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Eski hocasından Ronaldo için çıldırtan sözler: Gönderdikten sonra mışıl mışıl uyudum
Yeni bir meydan okuma ile Dünya Kupası sonrası Suudi Arabistan Ligi ekibi Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo, performansıyla göz yaşartmaya devam ediyor. Manchester United ile olaylı şekilde ayrılık yaşayan Portekizli yıldız için eski teknik direktörü Erik ten Hag, flaş ifadelerde bulundu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Eski hocasından Ronaldo için çıldırtan sözler: Gönderdikten sonra mışıl mışıl uyudum
Yeni bir meydan okumaya imza atarak Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a imza atan Cristiano Ronaldo için işler istediği gibi gidiyor.
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Eski hocasından Ronaldo için çıldırtan sözler: Gönderdikten sonra mışıl mışıl uyudum
Yeni takımıyla beraber bu sezon ligde 6 maça çıkan Portekizli yıldız 8 kez ağları sarsarken, 2 de gol pası verdi.
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Eski hocasından Ronaldo için çıldırtan sözler: Gönderdikten sonra mışıl mışıl uyudum
Ayrıca performansıyla göz dolduran süperstar, Suudi Arabistan Ligi'nde Şubat ayının oyuncusu seçildi.
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Eski hocasından Ronaldo için çıldırtan sözler: Gönderdikten sonra mışıl mışıl uyudum
Ronaldo'nun yeni takımı Al Nassr, en yakın rakibi Ittihad FC'nin 2 puan üstüne 46 puanla lider konumda yer alıyor.