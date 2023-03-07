Eski hocasından Ronaldo için çıldırtan sözler: Gönderdikten sonra mışıl mışıl uyudum

Yeni bir meydan okuma ile Dünya Kupası sonrası Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo, performansıyla göz yaşartmaya devam ediyor. Manchester United ile olaylı şekilde ayrılık yaşayan Portekizli yıldız için eski teknik direktörü Erik ten Hag, flaş ifadelerde bulundu.

Giriş Tarihi: 07.03.2023 09:18 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023 09:19 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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