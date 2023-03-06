Futbolda ara transfer dönemi sona erdi! Süper Lig'de 2022/23 sezonu ara transferleri

Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi kapandı. 8 Şubat'ta sona ermesi planlanan transfer dönemi, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 5 Mart'a uzatılmıştı. Süper Lig'de 2022/23 sezonu ara transferleri kimler? İşte takım takım gelenler ve gidenler...