06 Mart 2023, Pazartesi
Futbolda ara transfer dönemi sona erdi! Süper Lig'de 2022/23 sezonu ara transferleri
Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi kapandı. 8 Şubat'ta sona ermesi planlanan transfer dönemi, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 5 Mart'a uzatılmıştı. Süper Lig'de 2022/23 sezonu ara transferleri kimler? İşte takım takım gelenler ve gidenler...
Giriş Tarihi: 06.03.2023 00:13 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 00:19
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