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Haberler Galeri Futbolda ara transfer dönemi sona erdi! Süper Lig'de 2022/23 sezonu ara transferleri

Futbolda ara transfer dönemi sona erdi! Süper Lig'de 2022/23 sezonu ara transferleri

Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi kapandı. 8 Şubat'ta sona ermesi planlanan transfer dönemi, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 5 Mart'a uzatılmıştı. Süper Lig'de 2022/23 sezonu ara transferleri kimler? İşte takım takım gelenler ve gidenler...

Giriş Tarihi: 06.03.2023 00:13 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 00:19
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Futbolda ara transfer dönemi sona erdi! Süper Lig’de 2022/23 sezonu ara transferleri

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre, 12 Ocak'ta başlayan ara transfer dönemi gece yarısı itibarıyla tamamlandı.

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Futbolda ara transfer dönemi sona erdi! Süper Lig’de 2022/23 sezonu ara transferleri

DEPREMLER NEDENİYLE UZATILMIŞTI

Normal şartlarda 8 Şubat Çarşamba günü sona ermesi planlanan transfer dönemi, deprem felaketi nedeniyle ilk önce 18 Şubat, daha sonra ise 5 Mart tarihine uzatılmıştı.

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Futbolda ara transfer dönemi sona erdi! Süper Lig’de 2022/23 sezonu ara transferleri

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 ara transfer dönemi tüm hamleleri şöyle:

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Futbolda ara transfer dönemi sona erdi! Süper Lig’de 2022/23 sezonu ara transferleri

ADANA DEMİRSPOR

GELENLER: Yusuf Erdoğan (Trabzonspor), Cherif N'Diaye (Shanghai Port), Mert Çetin (Hellas Verona), Furkan Soyalp (Gaziantep FK), Jorge Morel (Guarani)

GİDENLER: Samet Akaydin (Fenerbahçe), Artem Dzyuba, Yaroslav Rakitskyi (Shakhtar Donetsk), Britt Assombalonga (Watford), Musa Bulut (Siirt İÖİ), Berk Yıldız (Boluspor), Mahamadou Ba (İstanbulspor), Arda Kurtulan (Karacabey Belediye)

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Futbolda ara transfer dönemi sona erdi! Süper Lig’de 2022/23 sezonu ara transferleri

CORENDON ALANYASPOR

GELENLER: Yavuz Aygün (Isparta 32 Spor), Efthymios Koulouris (LASK)

GİDENLER: Jose Carlos Marafona (Paços Ferreira), Oussama Targhalline (Marsilya), Famara Diedhiou (Granada), İsmail Zehir (Batman Petrol), Ahmed Ildiz (Pendikspor), Alihan Şentürk (Niğde Anadolu), Emre Bekir (Fethiyespor)