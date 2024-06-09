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Fenerbahçe Süper Lig'i karıştıracak! 35 milyon euroluk elmas değerinde transfer

Fenerbahçe, Süper Lig'de 99 puanla ikinci sırada yer almasının ardından yeni sezon için kolları sıvadı. Takımın başına getirilen dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, daha güçlü bir kadro kurma hedefiyle çalışmalara başladı. Mourinho'nun göreve gelmesiyle birlikte Fenerbahçe'nin transfer stratejisi de önemli ölçüde şekillenmeye başladı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.06.2024 14:24 Güncelleme Tarihi: 09.06.2024 14:24
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Fenerbahçe Süper Lig’i karıştıracak! 35 milyon euroluk elmas değerinde transfer

Ali Koç, Jose Mourinho'nun teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından Fenerbahçe'nin kadrosunu yıldız oyuncularla güçlendirmek için kolları sıvadı. Sarı-lacivertli ekip, Chelsea'de forma giyen ünlü futbolcunun transferinde mutlu sona yaklaştı. Bu hamleyle birlikte Fenerbahçe, yeni sezonda iddialı bir performans sergilemeyi hedefliyor.

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Fenerbahçe Süper Lig’i karıştıracak! 35 milyon euroluk elmas değerinde transfer

Chelsea'den Yıldız Transferi

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki en çarpıcı gelişme, Chelsea'nin yıldız oyuncusu Raheem Sterling'in takıma katılma olasılığı.

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Fenerbahçe Süper Lig’i karıştıracak! 35 milyon euroluk elmas değerinde transfer

Sarı-Lacivertliler, 2027'ye kadar İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea ile sözleşmesi bulunan Sterling ile prensip anlaşmasına vardı. Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen İngiliz yıldızın transferi, takıma önemli bir güç katacak.

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Fenerbahçe Süper Lig’i karıştıracak! 35 milyon euroluk elmas değerinde transfer

Transfer Detayları ve Beklentiler

Mourinho'nun listesinde en az bir stoper, bir orta saha, iki kanat oyuncusu ve bir forvet bulunuyor. İlk hedef kanat takviyesi olan Portekizli teknik adam, Sterling ile sözleşme imzalanması durumunda diğer pozisyonlar için de görüşmeleri hızlandıracak.

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Fenerbahçe Süper Lig’i karıştıracak! 35 milyon euroluk elmas değerinde transfer

Fenerbahçe yönetimi, transferin son detayları üzerinde çalışmalarını sürdürüyor ve kısa süre içinde resmi imzaların atılması bekleniyor.