Fenerbahçe Süper Lig’i karıştıracak! 35 milyon euroluk elmas değerinde transfer

Transfer Detayları ve Beklentiler

Mourinho'nun listesinde en az bir stoper, bir orta saha, iki kanat oyuncusu ve bir forvet bulunuyor. İlk hedef kanat takviyesi olan Portekizli teknik adam, Sterling ile sözleşme imzalanması durumunda diğer pozisyonlar için de görüşmeleri hızlandıracak.