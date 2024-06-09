Fenerbahçe Süper Lig'i karıştıracak! 35 milyon euroluk elmas değerinde transfer
Fenerbahçe, Süper Lig'de 99 puanla ikinci sırada yer almasının ardından yeni sezon için kolları sıvadı. Takımın başına getirilen dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, daha güçlü bir kadro kurma hedefiyle çalışmalara başladı. Mourinho'nun göreve gelmesiyle birlikte Fenerbahçe'nin transfer stratejisi de önemli ölçüde şekillenmeye başladı.
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Giriş Tarihi: 09.06.2024 14:24Güncelleme Tarihi: 09.06.2024 14:24