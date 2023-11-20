Montella’dan Sacha Boey hakkında çarpıcı açıklama! A Milli formayı giyecek mi?

"ALTAY VE RIDVAN DAHA FAZLA SÜRE ALACAK"

Altay Bayındır ve Rıdvan Yılmaz gibi oyuncuları kulüplerinde daha az forma şansı bulmasının tercihlerini etkilemediğini söyleyen Montella, "Genellikle seçim yaptığımda şimdiki ve gelecekteki süreci düşünüyorum. Rıdvan ve Altay gibi oyuncular kendi takımlarında yeteri kadar süre alamıyorlar ama oynayacaklarını düşünüyorum. Yaş ortalaması olarak genç olabiliriz ama doğru bir karışımla daha iyi olabiliriz. Bizim takımda da yaşça örnek alınacak futbolcular var. Başarıya ulaşan takımların yaş ortalamaları 24,25 ve 26'dan başlıyor." ifadelerini kullandı.