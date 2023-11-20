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Montella'dan Sacha Boey hakkında çarpıcı açıklama! A Milli formayı giyecek mi?

A Milli Futbol Takımı, Montella yönetiminde çıktığı maçlarda galibiyet serisini devam ettiriyor. Galler maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Montella, Galler'i mağlup ederek tarihe geçmek istediklerini belirtti. Öte yandan tecrübe teknik adam Sacha Boey'in Türkiye ile oynayıp oynamayacağı konusuna ilişkin gelen soruya çarpıcı bir yanıt verdi. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 20.11.2023 22:10 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023 22:25
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Montella’dan Sacha Boey hakkında çarpıcı açıklama! A Milli formayı giyecek mi?

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galler maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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Montella’dan Sacha Boey hakkında çarpıcı açıklama! A Milli formayı giyecek mi?

"FARKLI BİR STRATEJİ OLABİLİR"

Galler karşısında farklı bir strateji uygulayabileceklerini belirten Montella, "Biz kadroyu açıklarken 29 futbolcu çağırdık. Bazıları sakatlıktan dolayı bazıları ise farklı durumlardan dolayı dönmek zorunda kaldılar. Herkes 11'de oynayacak durumda. Biz maçtan maça rakibin durumuna göre bakıyoruz. Yarın farklı bir maç olacak. Farklı bir stateji olabilir." ifadelerini kullandı.

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Montella’dan Sacha Boey hakkında çarpıcı açıklama! A Milli formayı giyecek mi?

TÜRKİYE'Yİ NEDEN TERCİH ETTİ?

Türkiye Milli Takımı'nı neden seçtiği sorusuna yanıt veren Montella, "İki sene Türkiye'de çalışma fırsatım oldu. Buradaki futbolcuları tanımaya başlamıştım. Buradaki duruşlarını ve performanslarını yakından görme fırsatım oldu. Bu kadar genç bir gruba rağmen bütük başarıları yakalayacaklarını düşündüğüm için Türkiye'yi seçtim." şeklinde konuştu.

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Montella’dan Sacha Boey hakkında çarpıcı açıklama! A Milli formayı giyecek mi?

"KENAN YILDIZ'IN PERFORMANSI SEVİNDİRİCİ"

Almanya ile oynanan hazırlık maçında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kenan Yıldız hakkında konuşan İtalyan teknik adam "Kenan Yıldız gerçekten büyük potansiyele sahip. Şu andan itibaren farklı bir kariyere alışması gerekiyor. Bundan sonra farklılık gösterecek. Kariyerini iyi yönetmesi gerekiyor.İlk çağırdığım günden beri beni heyecanlandıran bir futbolcu. Böyle bir performans sergilemesi bizim için de sevindirici." dedi.

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Montella’dan Sacha Boey hakkında çarpıcı açıklama! A Milli formayı giyecek mi?

"ALTAY VE RIDVAN DAHA FAZLA SÜRE ALACAK"

Altay Bayındır ve Rıdvan Yılmaz gibi oyuncuları kulüplerinde daha az forma şansı bulmasının tercihlerini etkilemediğini söyleyen Montella, "Genellikle seçim yaptığımda şimdiki ve gelecekteki süreci düşünüyorum. Rıdvan ve Altay gibi oyuncular kendi takımlarında yeteri kadar süre alamıyorlar ama oynayacaklarını düşünüyorum. Yaş ortalaması olarak genç olabiliriz ama doğru bir karışımla daha iyi olabiliriz. Bizim takımda da yaşça örnek alınacak futbolcular var. Başarıya ulaşan takımların yaş ortalamaları 24,25 ve 26'dan başlıyor." ifadelerini kullandı.