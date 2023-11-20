20 Kasım 2023, Pazartesi
Montella'dan Sacha Boey hakkında çarpıcı açıklama! A Milli formayı giyecek mi?
A Milli Futbol Takımı, Montella yönetiminde çıktığı maçlarda galibiyet serisini devam ettiriyor. Galler maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Montella, Galler'i mağlup ederek tarihe geçmek istediklerini belirtti. Öte yandan tecrübe teknik adam Sacha Boey'in Türkiye ile oynayıp oynamayacağı konusuna ilişkin gelen soruya çarpıcı bir yanıt verdi. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 20.11.2023 22:10 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023 22:25
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