20 Kasım 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 195 maçta 41 gol ve 19 asistle göz kamaştırdı! Galatasaray'dan ortaya sürpriz isim! Tribünleri çılgına çevirecek

195 maçta 41 gol ve 19 asistle göz kamaştırdı! Galatasaray'dan ortaya sürpriz isim! Tribünleri çılgına çevirecek

Galatasaray, devre arası transfer çalışmalarını sürdürüyor... Sarı-kırmızılı yönetim, takımın orta saha gücünü artırmak amacıyla yeni bir oyuncu transferi için harekete geçti. Ortaya çıkan sürpriz isim, Galatasaray camiasında heyecan yaratmaya başladı. Bu hamle, takımın orta saha dinamiklerine yeni bir soluk getirecek gibi görünüyor. İşte, yıldız isim...

Giriş Tarihi: 20.11.2023 15:37 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023 15:37
  • 1
  • 8
195 maçta 41 gol ve 19 asistle göz kamaştırdı! Galatasaray’dan ortaya sürpriz isim! Tribünleri çılgına çevirecek

bölgesini güçlendirmek amacıyla yeni oyuncular arayışına girdi. Galatasaray yönetimi, takımın orta saha dinamiklerini iyileştirmek ve gelecek müsabakalarda daha etkili bir performans sergilemek için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Takımın orta saha bölgesine katılacak yeni ismin kim olacağı ve ne zaman duyurulacağı merak ediliyor. İşte o isim...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
195 maçta 41 gol ve 19 asistle göz kamaştırdı! Galatasaray’dan ortaya sürpriz isim! Tribünleri çılgına çevirecek

Galatasaray, devre arası transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

  • 3
  • 8
195 maçta 41 gol ve 19 asistle göz kamaştırdı! Galatasaray’dan ortaya sürpriz isim! Tribünleri çılgına çevirecek

Tanguy Ndombele'nin beklentileri karşılayamaması üzerine orta saha transferine odaklanan sarı-kırmızılılar, Bodo/Glimt'in orta saha oyuncusu Albert Gronbaek ile ilgilendikleri iddia ediliyor.

  • 4
  • 8
195 maçta 41 gol ve 19 asistle göz kamaştırdı! Galatasaray’dan ortaya sürpriz isim! Tribünleri çılgına çevirecek

ALBERT GRONBAEK İDDİASI

Beşiktaş'a karşı gösterdiği etkileyici performansla dikkat çeken Gronbaek'in, Galatasaray'a transfer olmak için kulübüne ve yöneticilere rest çektiği belirtiliyor.

  • 5
  • 8
195 maçta 41 gol ve 19 asistle göz kamaştırdı! Galatasaray’dan ortaya sürpriz isim! Tribünleri çılgına çevirecek

Galatasaray'ın, bu genç yeteneği takımına katmak için ciddi çaba harcadığı ve devre arası transfer döneminde Gronbaek'i kadrosuna katmayı planladığı ifade ediliyor.