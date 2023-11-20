20 Kasım 2023, Pazartesi
195 maçta 41 gol ve 19 asistle göz kamaştırdı! Galatasaray'dan ortaya sürpriz isim! Tribünleri çılgına çevirecek
Galatasaray, devre arası transfer çalışmalarını sürdürüyor... Sarı-kırmızılı yönetim, takımın orta saha gücünü artırmak amacıyla yeni bir oyuncu transferi için harekete geçti. Ortaya çıkan sürpriz isim, Galatasaray camiasında heyecan yaratmaya başladı. Bu hamle, takımın orta saha dinamiklerine yeni bir soluk getirecek gibi görünüyor. İşte, yıldız isim...
Giriş Tarihi: 20.11.2023 15:37 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023 15:37
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