195 maçta 41 gol ve 19 asistle göz kamaştırdı! Galatasaray’dan ortaya sürpriz isim! Tribünleri çılgına çevirecek

bölgesini güçlendirmek amacıyla yeni oyuncular arayışına girdi. Galatasaray yönetimi, takımın orta saha dinamiklerini iyileştirmek ve gelecek müsabakalarda daha etkili bir performans sergilemek için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Takımın orta saha bölgesine katılacak yeni ismin kim olacağı ve ne zaman duyurulacağı merak ediliyor. İşte o isim...