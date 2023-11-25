25 Kasım 2023, Cumartesi
Okan Buruk'tan Ndombele kararı! İşte Galatasaray - Alanyaspor maçı muhtemel 11'leri...
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray evinde Alanyaspor'u ağırlayacak. Hatayspor mağlubiyeti sonrası kazanarak yeni bir seri başlatmak isteyen Galatasaray, 3 puanla birlikte yeniden liderliği de almayı hedefliyor. Okan Buruk'un milli arada antrenmanlardaki performansıyla göz dolduran Ndombele ile ilgili kararı merak edilirken; kafasındaki 11'i netleştirdiği öğrenildi. İşte Galatasaray-Alanyaspor maçı muhtemel 11'leri...
Giriş Tarihi: 25.11.2023 09:28 Güncelleme Tarihi: 25.11.2023 11:05
- 1
- 29
- 2
- 29
- 3
- 29
- 4
- 29
- 5
- 29