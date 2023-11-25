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Haberler Galeri Okan Buruk'tan Ndombele kararı! İşte Galatasaray - Alanyaspor maçı muhtemel 11'leri...

Okan Buruk'tan Ndombele kararı! İşte Galatasaray - Alanyaspor maçı muhtemel 11'leri...

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray evinde Alanyaspor'u ağırlayacak. Hatayspor mağlubiyeti sonrası kazanarak yeni bir seri başlatmak isteyen Galatasaray, 3 puanla birlikte yeniden liderliği de almayı hedefliyor. Okan Buruk'un milli arada antrenmanlardaki performansıyla göz dolduran Ndombele ile ilgili kararı merak edilirken; kafasındaki 11'i netleştirdiği öğrenildi. İşte Galatasaray-Alanyaspor maçı muhtemel 11'leri...

Giriş Tarihi: 25.11.2023 09:28 Güncelleme Tarihi: 25.11.2023 11:05
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Okan Buruk’tan Ndombele kararı! İşte Galatasaray - Alanyaspor maçı muhtemel 11’leri...

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, 25 Kasım Cumartesi saat 19.00'da RAMS Park'ta Alanyaspor ile mücadele edecek.

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Okan Buruk’tan Ndombele kararı! İşte Galatasaray - Alanyaspor maçı muhtemel 11’leri...

Sarı-kırmızılılar, 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 31 puan ve averajla ikinci sırada bulunuyor. Turuncu-yeşilliler ise 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda topladığı 10 puanla 17. sırada yer alıyor.

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Okan Buruk’tan Ndombele kararı! İşte Galatasaray - Alanyaspor maçı muhtemel 11’leri...

15. RANDEVU
Galatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig'de 14 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 8 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, turuncu-yeşilliler ise 3 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. 3 karşılaşma da berabere sona erdi. Aslan'ın 31 golüne, Akdeniz ekibi 17 golle cevap verdi.

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Okan Buruk’tan Ndombele kararı! İşte Galatasaray - Alanyaspor maçı muhtemel 11’leri...

İki takım geçtiğimiz sezon 2'si lig, 1'i de Türkiye Kupası'nda olmak üzere 3 kez oynadı ve sarı-kırmızılılar 2 kez kazanırken, 1 maç da berabere sona erdi.

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Okan Buruk’tan Ndombele kararı! İşte Galatasaray - Alanyaspor maçı muhtemel 11’leri...

EVİNDE 22 MAÇTIR YENİLMİYOR
Galatasaray, Süper Lig'de evinde oynadığı maçlarda rakiplerine kaybetmiyor. Sarı-kırmızılılar, sahasındaki en son yenilgisini geçtiğimiz sezon Giresunspor karşısında aldı.