Bizim Çocuklar tersten tarih yazdı! Spor yazarlarından Dünya Kupası sonrası ağır eleştiri

ZEKİ DURUNDURUKAN - DÜNYANIN SONU 2002 Dünya Kupası'nı (Güney Kore ve Japonya'nın ortaklaşa düzenlediği) yerinde izleyen biri olarak, derin bir acı ve tarifsiz bir hayal kırıklığı içindeyim. 2002 Dünya Kupası'ndaki yürekli ve kolej havasındaki Milli Takım ile 2026 Dünya Kupası'ndaki Milli Takım arasında güneş ışığı ile mum aydınlığı kadar fark olduğunu gördüm! O turnuvaya giderken, dönemin teknik direktörü Şenol Güneş'e ne hakaretler yapılmıştı...

Giydiği ceketten-saç modeline kadar! Hocayı yerle bir ederek 2002'ye göndermiştik.

Ama o Şenol Güneş, Dünya Üçüncüsü olarak Türk futboluna çağ atlatmıştı.

Kendisini şuursuzca eleştirenlere kapak yapmıştı Dünya Üçüncülüğünü!

O turnuvada şampiyon olan Brezilya'ya sahayı dar etmiştik. Hem de tarihin en iyi Brezilya'sına!

Nereden-nereye! 24 yılda nasıl da geriye gitmişiz!



2026 Dünya Kupası'na bizi götürdü diye el bebek gül bebek pamuklara sardığımız Montella ise ne yaptı!

O toz kondurmadığımız, bir dediğini iki etmediğimiz, her türlü konforunu sağladığımız, baştacı yaptığımız Montella!

Hani Avustralya yenilgisinden sonra bizlere ayar vermeye çalışan Montella'dan bahsediyorum!

2026'ya katılan 48 milli takım arasında en parıltılı olan Türk Milli Takımı'nı yerle bir eden hocasın sen Montella!

Dünya Kupası'nda belki de final oynayacak Türkiye'ye facia hataların ve inatların yüzünden sıfır çektirdin!

Bizleri hüsrana uğrattın, yasa boğdun!

Dünya Kupası'nda en kötü futbolu oynayan 3-5 takımdan biri olduk!



Sayende Haiti ile birlikte ikinci maçlar sonunda turnuvaya veda ettik!

Sen Montella hocam, Dünya Kupası'nda tarihi tersten yazdın!

Türk Milli Takımı'nı santrforsuz ilkel bir oyuna mahkum ettin!

Bana istatistiklerle gelme! Rakip kaleyi şuta boğmuşsun öyle mi hocam!

Hani gol nerde hocam! Senin şutların dağa-taşa gitmiş! Çünkü sen golcüsüz oynuyorsun!

Elindeki kadroyu kullanmayı bile bilmiyorsun!

Avustralya'nın hocası da, Paraguay'ın teknik direktörü de seni çözmüş hocam!

Ama sen rakipleri çözmeyi bırak, kendi takımını kördüğüme çevirdin!



Yahu korner bile atmadan maçı tamamlayan, bir devreyi 10 kişi oynayan Paraguay'a yenildin!

'Olmak ya da olmamak' maçına böyle mi çıkar bir milli takım!

Gerektiğinde topu bile ısıracaksın arkadaş!

Gözlerinizden alev fışkıracak ki rakip sizden çekinsin, korksun, tedirgin olsun!

Arda Güler'den, Kenan Yıldız'a, Uğurcan Çakır'dan, Hakan Çalhanoğlu'na kadar iki maçta da tel tel dökülen bir futbolcular topluluğu izledik sayende hocam! Avustralya maçında sahada hayalet gibi dolaşan Kerem Aktürkoğlu ile Paraguay maçına çıkmak akıl tutulmasıdır hocam!



Senin kazanmaya, gol atmaya ihtiyacın var. Golcün kulübede!

Bu takıma ne oldu hocam! Sahada ne takım bütünlüğü vardı, ne yardımlaşma, ne de savaş! İki maçı da 'bitse de gitsek' havasında oynadınız!

Sonuç mu hocam, elde var sıfır!

Sınıfta kaldın hocam!

Sayende yastayız hocam!

Dünyayı başımıza yıktın hocam!

Hayaller finaldi, gerçekler kabus oldu hocam!

Bize La Fontaine'den Masallar anlatmayı bırak hocam!

Bu başarısızlığın faturası sana çıkar hocam!

REHA KAPSAL - FATİH SULTAN MEHMET Nereden nereye... Turnuva öncesi en az çeyrek final oynarız diye yola çıktık. Gelinen noktada Paraguay ile ikinci maç öncesi ya tamam ya da devam maçına çıkmak, bunu başarmak, başka maharet ister. Nitekim mağlup olup üçüncü maçı formalite olarak oynamak sanırım hepimizi derinden çok üzdü. Montella'ya sormamız gereken konular var sanırım. 1- Adaletli bir geniş kadro seçimi ile birlikte ilk 11 tercihi doğru muydu? 2- Maç öncesi saha içinde oyun ile ilgili çıkabilecek sıkıntılara çözüm üretmek için maç önü nasıl bir hazırlık yapıp bununla beraber zihninde simülasyon yapıldı mı? 3- Günümüz oyunlarının en önemli özelliği; pozisyonel oyun ve saha içi konumlanmalar. Bu olmayınca daha doğaçlama oyun ortaya çıktı maalesef. Bir de 2 maçta da oyun istatistikleri dile getirildi. Peki bu neden oldu? Çünkü rakiplerin oyun anlayışından ve planından. Saha içinde bunu biz değil, rakipler talep ettirdiğinden bu tuzağa düştük. Yani saha içi oyunun durumu buna oyuncuları itti. Bunu bile yanlış okuduk ve sanki bizim takım hep böyle oynama alışkanlığı varmış gibi anlatmak hata idi. 4- Mental olarak iyi hazırlanmayan nasıl olsa gruptan çıkarız diye vücut dili olan futbolcular ve teknik heyet vardı. 5- Risk almamak en büyük risktir. Daha cesur olmalıydı, özelikle iki maçta oyuncu seçimi ve değişikliklerinde teknik adamımız. 6- Maç sonu, yok 'kader bizden yana değildi', 'elimizden gelenin en iyisini yaptık' gibi cümleler tam bir hikaye... Neden mi? Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'un fethi için hazırlığı 6 Nisan'da başlayıp 29 Mayıs 1453'te 53 günde gerçekleştirdi. Haliç'e karadan gemileri indirdi. Doğru mesafe ve yerlere koyduğu gibi birçok mükemmel plan, strateji ve kurgu ile bu zaferi kazandı. Peki 3 yıldır takımı çalıştıran, o istediği için lig erken bittiği gibi her şeyin onun istediği şekilde yerine getirdiği bir ortamda, iki maçta bir milli takımın oyun anlayışı, planı, stratejisi ve hiçbir kurgusu olmaz mı? Esas Montella bizlere bunları anlatmalı ve bedeli varsa onu da yerine getirmeli.

TURGAY DEMİR - TORNA A CASA MONTELLA



Sahanın en iyisi Mert Müldür'dü. İlk dört şutumuzun ikisini Merih, diğer ikisini ise İsmail Yüksek attı. Hakan Çalhanoğlu'nun kaleye şut atmayı aklına getirmesi tam 75 dakika sürdü... Avustralya'dan yediğimiz ikinci golün kopyasını bu maçın 64. saniyesinde yemeyi başardık!.. Paraguay, tıpkı Avustralya gibi (ilk maçtaki çaresizliğimizi görmüş olmalılar) iyi kapandı ve kontratakla çarptı bizi. Bizim Çocuklar da, tıpkı Avustralya maçında olduğu gibi sağdan-soldan etkisiz ve plansız ortalarla Paraguay stoperlerine adeta antrenman yaptırdı. Hücum organizasyonu adına neredeyse hiçbir üretkenlik gösteremedik. Tam 24 yıl sonra bir şampiyonaya gitme şansı yakalamışız ama gelin görün ki bir İtalyan'ın inadı uğruna 80 milyonun hevesi kursağında kaldı... Hakan Çalhanoğlu ve Kerem sahada yok gibiydi; tıpkı Avustralya maçında olduğu gibi. Yunus Akgün de onlara keza... Kulübede ise Can Uzun, Deniz ve Orkun bekliyordu. İyi bir teknik adam 46. dakikada Kerem, Yunus ve Hakan'ı çıkarıp, Orkun, Deniz ve Can'ı sahaya sürer ama nerde… 60'ta Can'ı, sonlara doğru da Orkun'u oyuna aldı. Pes!. Yazık… Çok yazık… Aylardır, Kenan, Can ve Deniz'in yerine Kerem, Barış ve Yunus'u tercih eden Montella, belki de futbol tarihimizin en iyi jenerasyonlarından birini heba ediyor, vesselam. Eve gönderdiği Aral'ı ve görmezden geldiği (en iyi ve en hızlı yerli stoperlerden biri olan Emirhan'ı) saymaya bile gerek duymuyorum. Velhasılkelam; Montella doresti dimettert! Yani, Montella istifa… Eğer TFF Başkanı kalmanı isterse lütfen onu dinleme, 80 milyonun gözyaşlarını görmemezlikten gelme olur mu!?