Dünya Kupası'na veda sonrası büyük değişim! FIFA sıralamasında şok eden tablo
2026 FIFA Dünya Kupası'na Paraguay mağlubiyetiyle erken veda eden A Milli Futbol Takımı'mızda gözler yeni FIFA sıralamasına çevrildi. Yaşanan hüsranın ardından güncellenen listede kaçıncı sıraya geriledik? İşte Millilerin yeni yeri...
2026 Dünya Kupası'nda A Milli Futbol Takımı, Paraguay'a 1-0 mağlup oldu. Kupadaki ilk maçında da Avustralya'ya 2-0 mağlup olan Türkiye'nin gruptan çıkma şansı kalmadı.
İşte FIFA dünya sıralamasında son durum ve Türkiye'nin listedeki yeri…
"Sıralama, maç oynayan takımları kapsar. Diğer takımların sıralamaları, oynadıkları mücadeleler sonrası güncellenecektir."
1- Arjantin | 1889.06 puan
2- Fransa | 1887.11 puan
3- İspanya | 1856.03 puan
4- İngiltere | 1847.68 puan