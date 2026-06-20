Dünya Kupası'na veda sonrası büyük değişim! FIFA sıralamasında şok eden tablo

2026 Dünya Kupası'nda A Milli Futbol Takımı, Paraguay'a 1-0 mağlup oldu. Kupadaki ilk maçında da Avustralya'ya 2-0 mağlup olan Türkiye'nin gruptan çıkma şansı kalmadı.

İşte FIFA dünya sıralamasında son durum ve Türkiye'nin listedeki yeri…

"Sıralama, maç oynayan takımları kapsar. Diğer takımların sıralamaları, oynadıkları mücadeleler sonrası güncellenecektir."