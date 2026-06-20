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Dünya Kupası'na veda sonrası büyük değişim! FIFA sıralamasında şok eden tablo

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

2026 FIFA Dünya Kupası'na Paraguay mağlubiyetiyle erken veda eden A Milli Futbol Takımı'mızda gözler yeni FIFA sıralamasına çevrildi. Yaşanan hüsranın ardından güncellenen listede kaçıncı sıraya geriledik? İşte Millilerin yeni yeri...

Dünya Kupası'na veda sonrası büyük değişim! FIFA sıralamasında şok eden tablo 1

2026 Dünya Kupası'nda A Milli Futbol Takımı, Paraguay'a 1-0 mağlup oldu. Kupadaki ilk maçında da Avustralya'ya 2-0 mağlup olan Türkiye'nin gruptan çıkma şansı kalmadı.

İşte FIFA dünya sıralamasında son durum ve Türkiye'nin listedeki yeri…

"Sıralama, maç oynayan takımları kapsar. Diğer takımların sıralamaları, oynadıkları mücadeleler sonrası güncellenecektir."

Dünya Kupası'na veda sonrası büyük değişim! FIFA sıralamasında şok eden tablo 2

1- Arjantin | 1889.06 puan

Dünya Kupası'na veda sonrası büyük değişim! FIFA sıralamasında şok eden tablo 3

2- Fransa | 1887.11 puan

Dünya Kupası'na veda sonrası büyük değişim! FIFA sıralamasında şok eden tablo 4

3- İspanya | 1856.03 puan

Dünya Kupası'na veda sonrası büyük değişim! FIFA sıralamasında şok eden tablo 5

4- İngiltere | 1847.68 puan

Dünya Kupası'na veda sonrası büyük değişim! FIFA sıralamasında şok eden tablo 6

5- Brezilya | 1772.01 puan

Dünya Kupası'na veda sonrası büyük değişim! FIFA sıralamasında şok eden tablo 7

6- Fas | 1769.98 puan

Dünya Kupası'na veda sonrası büyük değişim! FIFA sıralamasında şok eden tablo 8

7- Portekiz | 1755.09 puan

Dünya Kupası'na veda sonrası büyük değişim! FIFA sıralamasında şok eden tablo 9

8- Hollanda | 1749.20 puan

Dünya Kupası'na veda sonrası büyük değişim! FIFA sıralamasında şok eden tablo 10

9- Almanya | 1743.54 puan

Dünya Kupası'na veda sonrası büyük değişim! FIFA sıralamasında şok eden tablo 11

10- Belçika | 1733.93

Dünya Kupası'na veda sonrası büyük değişim! FIFA sıralamasında şok eden tablo 12

11- Meksika | 1721.78 puan

Dünya Kupası'na veda sonrası büyük değişim! FIFA sıralamasında şok eden tablo 13

12- Kolombiya | 1712.60 puan

Dünya Kupası'na veda sonrası büyük değişim! FIFA sıralamasında şok eden tablo 14

13- Amerika Birleşik Devletleri | 1709.59 puan

Dünya Kupası'na veda sonrası büyük değişim! FIFA sıralamasında şok eden tablo 15

14- İtalya | 1704.73 puan

Dünya Kupası'na veda sonrası büyük değişim! FIFA sıralamasında şok eden tablo 16

15- Hırvatistan | 1695.21 puan

Dünya Kupası'na veda sonrası büyük değişim! FIFA sıralamasında şok eden tablo 17

16- Senegal | 1667.66 puan

Dünya Kupası'na veda sonrası büyük değişim! FIFA sıralamasında şok eden tablo 18

17- Japonya | 1665.94 puan

Dünya Kupası'na veda sonrası büyük değişim! FIFA sıralamasında şok eden tablo 19

18- Uruguay | 1661.95 puan

Dünya Kupası'na veda sonrası büyük değişim! FIFA sıralamasında şok eden tablo 20

19- İsviçre | 1654.94 puan

Dünya Kupası'na veda sonrası büyük değişim! FIFA sıralamasında şok eden tablo 21

20- Danimarka | 1619.47 puan

Dünya Kupası'na veda sonrası büyük değişim! FIFA sıralamasında şok eden tablo 22

21- Avusturya | 1612.86 puan

Dünya Kupası'na veda sonrası büyük değişim! FIFA sıralamasında şok eden tablo 23

22- İran | 1605.12 puan

Dünya Kupası'na veda sonrası büyük değişim! FIFA sıralamasında şok eden tablo 24

23- Güney Kore | 1591.75 puan

Dünya Kupası'na veda sonrası büyük değişim! FIFA sıralamasında şok eden tablo 25

24- Nijerya | 1585.02 puan