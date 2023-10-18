72 gol 23 asistlik gol makinası Cimbom’a geliyor; Mertens’in tahtını sallayacak!

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde büyük umutlarla kadrosuna kattığı Cedric Bakambu, beklenen performansı sergileyememiş gibi görünüyor. Bakambu, Galatasaray formasıyla istenilen etkiyi yaratamadı.

İtalyan medyasından Tuttomercato'nun haberine göre, Bakambu Galatasaray'dan ayrılmayı planlıyor ve Türkiye'ye geri dönüş yapmak için çaba sarfediyor. Menajeri aracılığıyla transfer opsiyonlarını değerlendiren Bakambu'nun önümüzdeki ocak ayında ayrılma niyetinde olduğu belirtiliyor. Bu gelişmeler, sarı-kırmızılı takımın forvet hattında olası bir değişikliğin habercisi olarak görülüyor. Bakambu'nun geleceğiyle ilgili nihai kararın ise yakın zamanda açıklanması bekleniyor.