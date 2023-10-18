18 Ekim 2023, Çarşamba
72 gol 23 asistlik gol makinası Cimbom'a geliyor; Mertens'in tahtını sallayacak!
Galatasaray, devre yaz transfer çalışmalarına hızla devam ediyor. Kulüp yönetimi, dünya çapında tanınan bir futbolcuyu kadrolarına katmak için menajerler aracılığıyla temas kurmuştu. Transfer çalışmalarının sonuçlanmasıyla ilgili tüm detaylar, futbol camiası tarafından heyecanla bekleniyor. İşte detayları...
Giriş Tarihi: 18.10.2023 16:45 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023 17:16
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