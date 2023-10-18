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72 gol 23 asistlik gol makinası Cimbom'a geliyor; Mertens'in tahtını sallayacak!

Galatasaray, devre yaz transfer çalışmalarına hızla devam ediyor. Kulüp yönetimi, dünya çapında tanınan bir futbolcuyu kadrolarına katmak için menajerler aracılığıyla temas kurmuştu. Transfer çalışmalarının sonuçlanmasıyla ilgili tüm detaylar, futbol camiası tarafından heyecanla bekleniyor. İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.10.2023 16:45 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023 17:16
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72 gol 23 asistlik gol makinası Cimbom’a geliyor; Mertens’in tahtını sallayacak!

Galatasaray yaz transfer döneminde forvet hattını güçlendirmeye devam ediyor. Forvet hattını Mauro Icardi, Halil Dervişoğlu ve Cedric Bakambu ile güçlendirien sarı-kırmızılı ekip, dünya çapında tanınan bir futbolcuyla ilgileniyor.. Galatasaray'ın hücum hattını güçlendirecek bu transfer girişimi, taraftarlar arasında heyecan yaratmış durumda.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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72 gol 23 asistlik gol makinası Cimbom’a geliyor; Mertens’in tahtını sallayacak!

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde büyük umutlarla kadrosuna kattığı Cedric Bakambu, beklenen performansı sergileyememiş gibi görünüyor. Bakambu, Galatasaray formasıyla istenilen etkiyi yaratamadı.

İtalyan medyasından Tuttomercato'nun haberine göre, Bakambu Galatasaray'dan ayrılmayı planlıyor ve Türkiye'ye geri dönüş yapmak için çaba sarfediyor. Menajeri aracılığıyla transfer opsiyonlarını değerlendiren Bakambu'nun önümüzdeki ocak ayında ayrılma niyetinde olduğu belirtiliyor. Bu gelişmeler, sarı-kırmızılı takımın forvet hattında olası bir değişikliğin habercisi olarak görülüyor. Bakambu'nun geleceğiyle ilgili nihai kararın ise yakın zamanda açıklanması bekleniyor.

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72 gol 23 asistlik gol makinası Cimbom’a geliyor; Mertens’in tahtını sallayacak!

Cedric Bakambu'nun olası ayrılığına karşı Galatasaray, alternatif oyuncu arayışlarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Galatasaray'a transfer edilmeden önce Cedric Bakambu'nun takım arkadaşı olan Tino Kadewere gündeme gelmişti.

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72 gol 23 asistlik gol makinası Cimbom’a geliyor; Mertens’in tahtını sallayacak!

Sarı-Kırmızılı yönetim, Bakambu'yu tercih etti ancak Bakambu'nun ayrılma planları gündeme geldiğinde Tino Kadewere tekrar gündeme geldi. 27 yaşındaki Zimbabveli golcü, 2020 yılından beri Fransız ekibi Lyon'da forma giyiyor.

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72 gol 23 asistlik gol makinası Cimbom’a geliyor; Mertens’in tahtını sallayacak!

Kadewere, 19 kez Zimbabve Milli Takımı forması giydi ve 3 kez milli formayla gol sevinci yaşadı. Oyuncunun sezon sonunda serbest kalması, Galatasaray'ın transfer opsiyonlarını değerlendirmesi açısından dikkat çekici bir fırsat sunuyor.