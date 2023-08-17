17 Ağustos 2023, Perşembe
Milli voleybolcu Hande Baladın’ı tehdit eden kişi hakkında dikkat çeken detay! Bakın nerede kaydı varmış!
Milli voleybolcu Hande Baladın bir sapık tarafından kabusu yaşadı. Sosyal medya hesabından "Yüzüne asit atacağım" tehditleri alan sporcu, savcılığa başvuru yaptı. Başlatılan soruşturmada, şüpheli Mustafa Neşeli yakalandı. 5 yıl hapsi istenen Mustafa Neşeli hakkındaki o detay, dikkatlerden kaçmadı: Bakın nerede kaydı çıktı.
Giriş Tarihi: 17.08.2023 16:46 Güncelleme Tarihi: 17.08.2023 16:46
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10