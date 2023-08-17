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Haberler Galeri Milli voleybolcu Hande Baladın’ı tehdit eden kişi hakkında dikkat çeken detay! Bakın nerede kaydı varmış!

Milli voleybolcu Hande Baladın’ı tehdit eden kişi hakkında dikkat çeken detay! Bakın nerede kaydı varmış!

Milli voleybolcu Hande Baladın bir sapık tarafından kabusu yaşadı. Sosyal medya hesabından "Yüzüne asit atacağım" tehditleri alan sporcu, savcılığa başvuru yaptı. Başlatılan soruşturmada, şüpheli Mustafa Neşeli yakalandı. 5 yıl hapsi istenen Mustafa Neşeli hakkındaki o detay, dikkatlerden kaçmadı: Bakın nerede kaydı çıktı.

Giriş Tarihi: 17.08.2023 16:46 Güncelleme Tarihi: 17.08.2023 16:46
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Milli voleybolcu Hande Baladın’ı tehdit eden kişi hakkında dikkat çeken detay! Bakın nerede kaydı varmış!

Milli voleybolcu Hande Baladın, yarışmalarda göğsümüzü kabarttı. Ancak şampiyonluk sevinci yarım kaldı.

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Milli voleybolcu Hande Baladın’ı tehdit eden kişi hakkında dikkat çeken detay! Bakın nerede kaydı varmış!

Başarılı sporcu, dünya şampiyonluğundan 3 gün sonra sosyal medya hesabından tehditlere maruz kaldı.

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Milli voleybolcu Hande Baladın’ı tehdit eden kişi hakkında dikkat çeken detay! Bakın nerede kaydı varmış!

"Yüzüne asit atacağım" şeklinde tehdit edildiğini Hande Baladın, "Can güvenliğim yok. Korkuyorum" diyerek soluğu savcılıkta aldı. Kendisine tehditler yağdıran şüpheliye dava açtı.

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Milli voleybolcu Hande Baladın’ı tehdit eden kişi hakkında dikkat çeken detay! Bakın nerede kaydı varmış!

POLİS HAREKETE GEÇTİ... ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Harekete geçen polis, Mustafa Neşeli isimli şüpheliyi İstanbul Bakırköy'de yakaladı. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde kaydı olduğu aynı zamanda hastanede teknik personel olarak çalıştığı da belirlenen Mustafa Neşeli 1 Ağustos'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Milli voleybolcu Hande Baladın’ı tehdit eden kişi hakkında dikkat çeken detay! Bakın nerede kaydı varmış!

"DUYGUSAL YAKINLIK HİSSETTİM"

Mustafa Neşeli, savcılık ifadesinde, "Sosyal medya hesabıma düşen reklamlarda firmanın yüzü olan Hande Baladın isimli şahsı gördüm. Kendisine ulaşmaya çalışıp reklamları engellemek istedim. Bu süreçte kendisine duygusal bir yakınlık hissetmeye başladım" savunması yaptı.