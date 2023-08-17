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Cimbom'da yaprak dökümü! Zaniolo'nun ardından o yıldız da gidiyor...

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giriş yapan Galatasaray, transferde son haftalarda oldukça hareketli günler geçiriyor. Geçen sene şampiyonluğu göğüsleyen Cimbom, bu sezon üç kulvarda mücadele ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde başarıyı hedefleyen sarı-kırmızılı ekip, bomba transferler yaparken, bir yandan da takımındaki yıldız isimlere veda ediyor. Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun ayrılığı sonrası bir yıldızını da İngiltere'ye gönderiyor. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 17.08.2023 21:30 Güncelleme Tarihi: 17.08.2023 21:42
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Cimbom’da yaprak dökümü! Zaniolo’nun ardından o yıldız da gidiyor...

Trenyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Bir yandan da Şampiyonlar Ligi'nde başarı yakalamak isteyen sarı kırmızılılar, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Cimbom’da yaprak dökümü! Zaniolo’nun ardından o yıldız da gidiyor...

Son olarak Hakim Ziyech transferini bitiren Cimbom, takımdaki bir yıldıza daha veda ediyor.

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Cimbom’da yaprak dökümü! Zaniolo’nun ardından o yıldız da gidiyor...

Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun ayrılığı sonrası bir yıldızını da İngiltere'e gönderiyor. İşte o isim ve tüm detaylar...

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Cimbom’da yaprak dökümü! Zaniolo’nun ardından o yıldız da gidiyor...

Galatasaray'da istediği performansı sahaya yansıtamayan Yunus Akgün'ün yeni takımı belli oldu.

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Cimbom’da yaprak dökümü! Zaniolo’nun ardından o yıldız da gidiyor...

YUNUS İNGİLTERE YOLCUSU

Championship ekibi Leicester City, sarı-kırmızılı ekipten Yunus Akgün'ü kadrosuna kattı.