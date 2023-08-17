Cimbom'da yaprak dökümü! Zaniolo'nun ardından o yıldız da gidiyor...

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giriş yapan Galatasaray, transferde son haftalarda oldukça hareketli günler geçiriyor. Geçen sene şampiyonluğu göğüsleyen Cimbom, bu sezon üç kulvarda mücadele ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde başarıyı hedefleyen sarı-kırmızılı ekip, bomba transferler yaparken, bir yandan da takımındaki yıldız isimlere veda ediyor. Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun ayrılığı sonrası bir yıldızını da İngiltere'ye gönderiyor. İşte detaylar…