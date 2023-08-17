Fenerbahçe'de hepsinin bileti kesildi! İsmail Kartal izin verdi: Yollar ayrılıyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de şampiyon olarak hasrete son vermek isteyen Fenerbahçe'de kadro Dzeko, Tadic, Fred, Cengiz Ünder gibi birçok isimle güçlendirilirken; Arda Güler ve Enner Valencia başta olmak üzere bazı futbolcularla da yollar ayrıldı. Kadroda şişkinlik süren sarı-lacivertli ekipte İsmail Kartal'ın gönderilecek isimlerle ilgili rapor hazırladığı ve 12 ismin biletinin kesildiği öğrenildi. İşte o isimler...