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Fenerbahçe'de hepsinin bileti kesildi! İsmail Kartal izin verdi: Yollar ayrılıyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de şampiyon olarak hasrete son vermek isteyen Fenerbahçe'de kadro Dzeko, Tadic, Fred, Cengiz Ünder gibi birçok isimle güçlendirilirken; Arda Güler ve Enner Valencia başta olmak üzere bazı futbolcularla da yollar ayrıldı. Kadroda şişkinlik süren sarı-lacivertli ekipte İsmail Kartal'ın gönderilecek isimlerle ilgili rapor hazırladığı ve 12 ismin biletinin kesildiği öğrenildi. İşte o isimler...

Giriş Tarihi: 17.08.2023 16:23 Güncelleme Tarihi: 17.08.2023 16:23
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Fenerbahçe’de hepsinin bileti kesildi! İsmail Kartal izin verdi: Yollar ayrılıyor

Trendyol Süper Lig'de 2023/24 sezonunu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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Fenerbahçe’de hepsinin bileti kesildi! İsmail Kartal izin verdi: Yollar ayrılıyor

Jorge Jesus'un ayrılığı sonrası takımı İsmail Kartal'a emanet eden sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle büyük yankı uyandırdı.

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Fenerbahçe’de hepsinin bileti kesildi! İsmail Kartal izin verdi: Yollar ayrılıyor

Kaleci ve orta saha arayışları devam eden Kanarya'da takımdan ayrılacak isimler de merak konusu oldu.

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Fenerbahçe’de hepsinin bileti kesildi! İsmail Kartal izin verdi: Yollar ayrılıyor

Son olarak Cengiz Ünder ve Fred takviyeleriyle ses getiren Kanarya, geçtiğimiz sezonun sona ermesinin ardından birçok isimle de vedalaştı.

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Fenerbahçe’de hepsinin bileti kesildi! İsmail Kartal izin verdi: Yollar ayrılıyor

Fenerbahçe; Arda Güler, Enner Valencia, Attila Szalai, Bruma, Diego Rossi, Mergim Berisha, Dimitrios Pelkas, Mbwana Samatta, Joao Pedro (kiralık), Tiago Çukur (kiralık), Ertuğrul Çetin (kiralık) ve Çağtay Kurukalıp (kiralık) yollarını ayırdı.