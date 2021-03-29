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29 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Milli maç bilet fiyatları ne kadar? Türkiye Letonya maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri... Milli maç bilet fiyatları ne kadar? Türkiye Letonya maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri...
Türkiye-Letonya maçı ne zaman? 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçında, A Milli Futbol Takımı ile Letonya karşı karşıya gelecek. Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın İstanbul'ta Letonya ile oynayacağı karşılaşmaya stat kapasitesinin yüzde 15'i oranında seyirci alınacak. Peki, milli maç bilet fiyatları ne kadar? Türkiye Letonya maçı ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...
Giriş Tarihi: 29.03.2021 13:32
Türkiye-Letonya maçı ne zaman? Bilet fiyatları ne kadar? soruları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda İstanbul'da oynayacağı karşılaşmanın bilet fiyatları belli oldu. Türkiye ile Letonya tarihinde 7. randevusuna çıkacak. Milliler, Letonya ile yaptığı 4'ü resmi, 2'si özel 6 maçtan birini kazandı, dördünde berabere kaldı, birini de yitirdi. Peki, Milli maç bilet fiyatları ne kadar? Türkiye Letonya maçı ne zaman, saat kaçta? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR TÜRKİYE-LETONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye ile Letonya arasında oynanacak karşılaşma 30 Mart Salı günü gerçekleştirilecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak ve TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak.
MİLLİ MAÇ BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Yüzde 15 seyirci alınacak Letonya maçının biletleri bugün satışa çıkıyor. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak müsabakanın biletleri saat 15.00'te www.passo.com.tr internet sitesi üzerinden satışa sunulacak.
Bilet alacak her taraftar için HES kodu zorunluluğu olacak. Bir kişi, her bilet için ilgili kişilerin kimlik bilgileri ve HES kodları ile en fazla 5 bilet alabilecek. Türkiye-Letonya maçının bilet fiyatları 25 ve 50 lira olarak belirlendi.
Ay-yıldızlı ekip grubun ilk maçında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2, ikinci maçında da İspanya'da Norveç'i 3-0 yendi. Altı puanı bulunan milli takım, aynı puana sahip Karadağ'ın önünde averajla lider durumda bulunuyor.
Letonya ise iki maç sonunda puanla tanışamadı.
KARŞILAŞMADA HAKEM DANIEL STEFANSKI DÜDÜK ÇALACAK
Müsabakada, Polonya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Stefanski düdük çalacak. Stefanski'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Konrad Sapela ve Michal Obukowicz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yunanistan'dan Aristotelis Diamantopoulos olacak.