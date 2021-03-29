Türkiye-Letonya maçı ne zaman? Bilet fiyatları ne kadar? soruları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda İstanbul'da oynayacağı karşılaşmanın bilet fiyatları belli oldu. Türkiye ile Letonya tarihinde 7. randevusuna çıkacak. Milliler, Letonya ile yaptığı 4'ü resmi, 2'si özel 6 maçtan birini kazandı, dördünde berabere kaldı, birini de yitirdi. Peki, Milli maç bilet fiyatları ne kadar? Türkiye Letonya maçı ne zaman, saat kaçta? İşte cevaplar...