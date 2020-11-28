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28 Kasım 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Mike Tyson maçı canlı yayın nasıl izlenir? 2020 Mike Tyson vs Roy Jones maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Mike Tyson maçı canlı yayın nasıl izlenir? 2020 Mike Tyson vs Roy Jones maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Efsane boksör Mike Tyson, 15 yıl aradan sonra yeniden ringlere dönüyor. 54 yaşındaki Mike Tyson'ın 51 yaşındaki rakibi Roy Jones Jr. ile olan boks maçı heyecana bekleniyor. Tüm dünyaya merakla beklenen karşılaşma için geri sayım başladı. Boks severlerin yakından takip ettiği karşılaşmanın Türkiye saati ve canlı yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Mike Tyson maçı canlı yayın nasıl izlenir? 2020 Mike Tyson vs Roy Jones maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte merak edilenler... Giriş Tarihi: 28.11.2020 14:18 Güncelleme Tarihi: 28.11.2020 14:30
Mike Tyson - Roy Jones maçı canlı yayın nasıl izlenir? Eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson ile Roy Jones arasındaki boks maçı için geri sayım başladı. ABD'nin Los Angeles kentindeki Dignity Health Sports Park'ta düzenlenecek karşılaşmanın yayın bilgileri merak ediliyor. Son karşılaşmasına 2005'te çıkan Mike Tyson ile 2 yıldır dövüşmeyen Roy Jones arasındaki müsabaka 8 raunt olacak. Peki, Mike Tyson maçı canlı yayın nasıl izlenir? 2020 Mike Tyson vs Roy Jones maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte efsane maçın detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR ROY JONES VE MIKE TYSON KAÇ YAŞINDA?
Solda 51 yaşındaki Roy Jones Jr, sağda 54 yaşındaki Mike Tyson.
MIKE TYSON - ROY JONES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Mike Tyson ile Roy Jones arasındaki efsane maç 29 Kasım Pazar günü sabaha karşı saat 05.00'te başlayacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma S Sport Plus kanalından canlı yayınlanacak.
MIKE TYSON KİMDİR?
Boks tarihinde tüm zamanların en asi oyuncusu olarak tanınmaktadır. Lakabı "Demir Mike"tır. 1,78 cm boyunda ve 98–100 kg ağırlığındaki boksör Mart 1985'te yaptığı ilk profesyonel maçında rakibini 1. rauntta 8. saniyede nakavtla yendi.
20 yaşında dünyanın en büyük boksörleri arasında adı geçmeye başladı ve kısa süre sonra Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonluğu unvanını kazandı (1986). Aynı zamanda en genç ağır siklet boks şampiyonu oldu. Rakibi olan Trevor Berbick'i 2. rauntta nakavt etmiştir. Mike Tyson 1988 yılında bir başka dev Larry Holmes'u da nakavt etmiştir.