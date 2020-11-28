Mike Tyson maçı canlı yayın nasıl izlenir? 2020 Mike Tyson vs Roy Jones maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Efsane boksör Mike Tyson, 15 yıl aradan sonra yeniden ringlere dönüyor. 54 yaşındaki Mike Tyson'ın 51 yaşındaki rakibi Roy Jones Jr. ile olan boks maçı heyecana bekleniyor. Tüm dünyaya merakla beklenen karşılaşma için geri sayım başladı. Boks severlerin yakından takip ettiği karşılaşmanın Türkiye saati ve canlı yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Mike Tyson maçı canlı yayın nasıl izlenir? 2020 Mike Tyson vs Roy Jones maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 28.11.2020 14:18 Güncelleme Tarihi: 28.11.2020 14:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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