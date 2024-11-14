Mike Tyson kimdir, kaç yaşında, boyu kaç? Eski Boksör Mike Tyson Müslüman mı, dini inancı ne? Hayatı ve kariyeri...

Özel Hayatındaki Değişimler ve İlk Büyük Darbe

7 Şubat 1988'de ünlü aktris Robin Givens ile dünya evine giren Tyson'ın hayatı, aynı yıl antrenörü Kevin Rooney ile yollarını ayırmasıyla farklı bir yola saptı. Kariyerinde başarılı bir grafik çizen Tyson, bu ayrılığın ardından da başarısını sürdürmeye çalışsa da 11 Şubat 1990 tarihinde Japonya'nın Tokyo kentinde Buster Douglas karşısında aldığı mağlubiyet, Tyson'ın kariyerinde büyük bir kırılma noktası yarattı. Bu yenilgiyle birlikte Dünya Boks Konseyi (WBC), Dünya Boks Birliği (WBA) ve Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) kemerlerini kaybeden Tyson, ilk kez mağlubiyetle tanışmış oldu.