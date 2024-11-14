14 Kasım 2024, Perşembe
Mike Tyson kimdir, kaç yaşında, boyu kaç? Eski Boksör Mike Tyson Müslüman mı, dini inancı ne? Hayatı ve kariyeri...
Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson, kariyerindeki başarılarıyla sıkça gündeme geliyor. Spor dünyasının en güçlü ve en tartışmalı figürlerinden biri olan Tyson, aynı zamanda kişisel dönüşümüyle de dikkat çekiyor. Son yıllarda Tyson'ın hayatı ve inançları hakkında yapılan araştırmalar, "Mike Tyson kimdir?" ve "Mike Tyson Müslüman mı?" gibi soruları gündeme getiriyor.
Giriş Tarihi: 14.11.2024 12:26 Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 12:28