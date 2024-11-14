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Mike Tyson kimdir, kaç yaşında, boyu kaç? Eski Boksör Mike Tyson Müslüman mı, dini inancı ne? Hayatı ve kariyeri...

Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson, kariyerindeki başarılarıyla sıkça gündeme geliyor. Spor dünyasının en güçlü ve en tartışmalı figürlerinden biri olan Tyson, aynı zamanda kişisel dönüşümüyle de dikkat çekiyor. Son yıllarda Tyson'ın hayatı ve inançları hakkında yapılan araştırmalar, "Mike Tyson kimdir?" ve "Mike Tyson Müslüman mı?" gibi soruları gündeme getiriyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.11.2024 12:26 Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 12:28
Mike Tyson kimdir, kaç yaşında, boyu kaç? Eski Boksör Mike Tyson Müslüman mı, dini inancı ne? Hayatı ve kariyeri...

Mike Tyson, boks dünyasının en tanınan isimlerinden biri olarak sadece ringdeki zaferleriyle değil, aynı zamanda hayatındaki dönüm noktalarıyla da dikkat çekiyor. Özellikle kariyerinde yaşadığı zirveler ve düşüşler, Tyson'ı sıkça medyanın odağı haline getirdi. Peki Mike Tyson kimdir, kaç yaşında, boyu kaç?

Mike Tyson kimdir, kaç yaşında, boyu kaç? Eski Boksör Mike Tyson Müslüman mı, dini inancı ne? Hayatı ve kariyeri...

Mike Tyson Kimdir?

Michael Gerard Tyson, 30 Haziran 1966'da New York City Brooklyn, Fort Greene'de doğdu. Mike Tyson'ın boyu 1.78'dir.

Mike Tyson kimdir, kaç yaşında, boyu kaç? Eski Boksör Mike Tyson Müslüman mı, dini inancı ne? Hayatı ve kariyeri...

Tyson'un Dünya Şampiyonluğuna Uzanan Yolu

7 Mart 1987'de, "Kemik Kıran" lakaplı James Smith'e karşı Dünya Boks Birliği (WBA) kemerini koruma mücadelesi veren Mike Tyson, üstün performansıyla rakibini puanla mağlup ederek şampiyon unvanını elinde tutmayı başardı. Bu zafere 30 Mayıs 1987 tarihinde bir yenisini daha ekleyen Tyson, Pinklon Thomas'ı 6. raundda teknik nakavtla mağlup etti ve kemerlerini koruyarak boks dünyasında kendine sağlam bir yer edindi.

Mike Tyson kimdir, kaç yaşında, boyu kaç? Eski Boksör Mike Tyson Müslüman mı, dini inancı ne? Hayatı ve kariyeri...

Kemer Birleştirme Maçı ve Mutlak Hakimiyet

1 Ağustos 1987'de, Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ağır siklet dünya şampiyonu Tony Tucker'a karşı ringe çıkan Tyson, bu mücadelede de başarı göstererek rakibini 12 raund sonunda puanla mağlup etti. Bu galibiyetle birlikte WBA ve WBC kemerlerinin yanı sıra IBF kemerini de kazanarak ağır siklet boks dünyasında üç büyük kemerin sahibi olan Tyson, kendini boks dünyasında daha da sağlamlaştırdı.

Mike Tyson kimdir, kaç yaşında, boyu kaç? Eski Boksör Mike Tyson Müslüman mı, dini inancı ne? Hayatı ve kariyeri...

Özel Hayatındaki Değişimler ve İlk Büyük Darbe

7 Şubat 1988'de ünlü aktris Robin Givens ile dünya evine giren Tyson'ın hayatı, aynı yıl antrenörü Kevin Rooney ile yollarını ayırmasıyla farklı bir yola saptı. Kariyerinde başarılı bir grafik çizen Tyson, bu ayrılığın ardından da başarısını sürdürmeye çalışsa da 11 Şubat 1990 tarihinde Japonya'nın Tokyo kentinde Buster Douglas karşısında aldığı mağlubiyet, Tyson'ın kariyerinde büyük bir kırılma noktası yarattı. Bu yenilgiyle birlikte Dünya Boks Konseyi (WBC), Dünya Boks Birliği (WBA) ve Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) kemerlerini kaybeden Tyson, ilk kez mağlubiyetle tanışmış oldu.

Mike Tyson kimdir, kaç yaşında, boyu kaç? Eski Boksör Mike Tyson Müslüman mı, dini inancı ne? Hayatı ve kariyeri...

Cezaevi ve Müslüman Olma Kararı

1990 yılında özel hayatında ve kariyerinde yaşadığı zorlukların etkisiyle bir dönüm noktası daha yaşayan Tyson, girdiği cezaevinde Müslüman olma kararı aldı.

Mike Tyson kimdir, kaç yaşında, boyu kaç? Eski Boksör Mike Tyson Müslüman mı, dini inancı ne? Hayatı ve kariyeri...

Evlilikleri

Mike Tyson'ın Muhammed, D'Amato, Mikey, Rayna, Amir, Miguel, Exodus ve Morocco Elijah isimli 8 çocuğu vardır. Fakat çocuklarından Exodus 26 Mayıs 2009 tarihinde henüz 4 yaşında hayatını kaybetmiştir.

1.evliliği: Mike Tyson, 7 Şubat 1988 tarihinde sinema oyuncusu Robin Givens ile evlendi, 14 Şubat 1989 tarihinde boşandı.

2.evliliği: 1997 yılında Monica Turner ile evlendi, 2003 yılında boşandılar.

3.evliliği: 6 Haziran 2009 tarihinde Lakiha Spicer ile Las Vegas'da evlendi. 3 çocukları oldu.