14 Kasım 2024, Perşembe
Mike Tyson Jake Paul boks maçının ödülü kaç milyon dolar? 80 milyon, 40 milyon dolar kaç Türk Lirası yapar?
Dallas'taki AT&T Stadyumu, boks dünyasının dikkat çeken iki ismini buluşturan heyecan verici bir karşılaşmaya sahne olmaya hazırlanıyor. Sosyal medya fenomeni ve genç boksör Jake Paul, efsane boksör Mike Tyson ile milyonlarca izleyicinin gözleri önünde kozlarını paylaşacak. Peki, bu büyük karşılaşmada dev ödül ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 14.11.2024 11:48 Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 11:48