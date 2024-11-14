Mike Tyson Jake Paul boks maçının ödülü kaç milyon dolar? 80 milyon, 40 milyon dolar kaç Türk Lirası yapar?

Bu büyük karşılaşmada Tyson ve Paul, toplam 80 milyon dolarlık bir ödül için mücadele edecek. Bu tutarın iki boksör arasında eşit olarak bölüştürüleceği bildirilse de, Tyson'ın 20 milyon dolar gibi bir miktarı özel olarak alabileceği iddiaları da gündemde. İkili arasındaki fark kadar ödülün büyüklüğü de tüm dikkatleri çekmiş durumda.