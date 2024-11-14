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Mike Tyson Jake Paul boks maçının ödülü kaç milyon dolar? 80 milyon, 40 milyon dolar kaç Türk Lirası yapar?

Dallas'taki AT&T Stadyumu, boks dünyasının dikkat çeken iki ismini buluşturan heyecan verici bir karşılaşmaya sahne olmaya hazırlanıyor. Sosyal medya fenomeni ve genç boksör Jake Paul, efsane boksör Mike Tyson ile milyonlarca izleyicinin gözleri önünde kozlarını paylaşacak. Peki, bu büyük karşılaşmada dev ödül ne kadar olacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.11.2024 11:48 Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 11:48
Mike Tyson Jake Paul boks maçının ödülü kaç milyon dolar? 80 milyon, 40 milyon dolar kaç Türk Lirası yapar?

Bu büyük karşılaşmada Tyson ve Paul, toplam 80 milyon dolarlık bir ödül için mücadele edecek. Bu tutarın iki boksör arasında eşit olarak bölüştürüleceği bildirilse de, Tyson'ın 20 milyon dolar gibi bir miktarı özel olarak alabileceği iddiaları da gündemde. İkili arasındaki fark kadar ödülün büyüklüğü de tüm dikkatleri çekmiş durumda.

Mike Tyson Jake Paul boks maçının ödülü kaç milyon dolar? 80 milyon, 40 milyon dolar kaç Türk Lirası yapar?

80 Milyon Dolar Kaç TL?

2 milyar 749 milyon 475 bin 200 Türk Lirası

40 Milyon Dolar Kaç TL?

1 milyar 374 milyon 737 bin 600 Türk Lirası

20 Milyon Dolar Kaç TL?

687 milyon 368 bin 800 Türk Lirası

Mike Tyson Jake Paul boks maçının ödülü kaç milyon dolar? 80 milyon, 40 milyon dolar kaç Türk Lirası yapar?

Maç Ne Zaman, Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Mike Tyson ile Jake Paul'ü karşı karşıya getirecek dev maç, Türkiye saatiyle 16 Kasım Cumartesi sabaha karşı 04.00'te başlayacak. Bu heyecan dolu mücadele, Netflix üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Maçı izlemek isteyenlerin, platformun sunduğu abonelik seçeneklerinden birini tercih etmeleri gerekiyor.

Mike Tyson Jake Paul boks maçının ödülü kaç milyon dolar? 80 milyon, 40 milyon dolar kaç Türk Lirası yapar?

Ring Kenarında 1.8 Metreden İzleme Şansı

NFL takımlarından Dallas Cowboys'un evi olan 80 bin kişilik AT&T Stadyumu, bu tarihi buluşma için kapılarını açacak. Ring kenarındaki biletlerin 10 ila 50 bin dolar arasında satıldığı organizasyon, şu ana kadar yalnızca bilet satışlarından 9 milyon dolar gelir elde etti. Bu meblağ Tyson ve Paul arasındaki mücadeleye duyulan yoğun ilgiyi gözler önüne seriyor.