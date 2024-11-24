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Formula 1 canlı izle 24 Kasım | Formula 1 Las Vegas Grand Prix şifresiz, kesintisiz, full HD anlık seyret!

Formula 1'de heyecan 2024 sezonunun 22. yarışı olan Las Vegas Grand Prix'si ile devam ediyor. Dünyanın en prestijli motor sporları organizasyonunda bu hafta gözler Las Vegas'a çevrildi. Las Vegas sokaklarında gerçekleşen bu heyecan dolu yarış, Formula 1 tutkunları tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Haberimizden Las Vegas GP'sini canlı izleme imkanları ve detayları hakkında tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.11.2024 09:53 Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 09:53
Formula 1 canlı izle 24 Kasım | Formula 1 Las Vegas Grand Prix şifresiz, kesintisiz, full HD anlık seyret!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2024 sezonunun 22. yarışı olan Las Vegas Grand Prix'si, büyük bir heyecanla başladı. ABD'nin Nevada eyaletindeki Las Vegas kentinde yer alan 6,2 kilometrelik pist, Formula 1 pilotlarını zorlu bir mücadeleye çıkarttı. Yarış, 24 Kasım Pazar günü saat 09:00'da başladı.

Formula 1 canlı izle 24 Kasım | Formula 1 Las Vegas Grand Prix şifresiz, kesintisiz, full HD anlık seyret!

Las Vegas GP'si Ne Zaman ve Nerede İzlenebilir?

F1 Las Vegas Grand Prix'si, 24 Kasım Pazar günü, TSİ 09:00'da başladı. Yarış, Bein Sports 4 ve beIN Sports Tod TV üzerinden canlı yayınlanacak. F1 severler, bu heyecan dolu mücadeleyi canlı olarak izlemek için belirtilen platformları kullanabilecek. Ancak, şifresiz izleme imkanı bulunmadığından, izlemek isteyenlerin ilgili yayıncı kuruluşlardan abonelik alması gerektiğini unutmamak önemli.

Formula 1 canlı izle 24 Kasım | Formula 1 Las Vegas Grand Prix şifresiz, kesintisiz, full HD anlık seyret!

Sıralama Turlarının Sonuçları: Russell İlk Sırada

Las Vegas Grand Prix'si öncesinde yapılan sıralama turlarında Mercedes pilotu George Russell, 1:32.312'lik derecesiyle pole pozisyonunu kazandı. Russell, yarışa ilk sıradan başlarken, Ferrari pilotu Carlos Sainz ikinci, Alpine'den Pierre Gasly ise üçüncü sırada yer alacak.

Formula 1 canlı izle 24 Kasım | Formula 1 Las Vegas Grand Prix şifresiz, kesintisiz, full HD anlık seyret!

Pilotlar ve Takımlar Klasmanındaki Son Durum

Las Vegas Grand Prix'si öncesi, Formula 1 pilotlar klasmanında Max Verstappen 393 puanla lider durumda. Lando Norris 331 puanla ikinci, Charles Leclerc ise 307 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Takımlar klasmanında ise McLaren 593 puanla zirvede, Ferrari 557 puanla ikinci, Red Bull ise 544 puanla üçüncü sırada bulunuyor.